За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Время, когда каждое новое устройство, попадающее нам в руки, приносило массу новых впечатлений, а переход с одного телефона на другой казался настоящим праздником, к сожалению, прошло. В наши дни производители флагманских мобильных устройств соревнуются разве что на поприщах технических характеристик, удобства операционной системы и качества комплектующих, хотя особого разнообразия даже в этих вопросах не представляется.

реклама

Пытаться ли угнаться за технологиями и обновлять ли каждый год свой "устаревший" смартфон — на этот вопрос каждый должен ответить себе сам. В сегодняшней же статье хочется приоткрыть небольшой портал в прошлое (сразу на несколько десяток лет) и поговорить о телефонах, которые, не всегда отличаясь внушительным объёмом оперативной камеры или мощностью процессора, могут действительно подарить незабываемые эмоции своему новому владельцу.

анонсы и реклама 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3070 Ti за 80 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 170тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Заметим, что позиции в списке расставлены абсолютно случайным образом и никакой зависимости между качеством (мощностью) девайса и его порядковым номером не имеется.

А теперь... приступим!

реклама

Мал, да удал!

Сложно спорить с тем, что смартфоны в наши дни нередко занимают слишком много места. Делая ставку на размер экрана, крупные производители пытаются визуально удорожить производимое устройство, сделать его доступным для большего количества потенциальных покупателей, однако забывают о том, что отличает телефоны от стационарных компьютеров и даже ноутбуков — об удобстве и мобильности. И хотя ещё 20-30 лет назад телефоны с каждым годом становились меньше, идя в ногу с развитием технологий, позволяющим постепенно уменьшать размер корпуса, сегодня найти в продаже действительно удобное и небольшое мобильное устройство уже затруднительно.

Да, войти на рынок маленьких смартфонов периодически предпринимают попытки как крупные производители (Apple со своим iPhone mini), так и небольшие компании (стоит лишь вспомнить провальный опыт претенциозного Palm Phone, заряда которого хватало всего на 3 часа), однако по-настоящему доступных решений для массового потребителя на рынке кажется вовсе и нет... или есть?

реклама

Китайская компания Soyes, офис которой расположен в восточном городе Шэньчжэнь, связывающем Китай с Гонконгом, уже несколько лет занимается активной разработкой и продвижением собственных миниатюрных смартфонов на Android. На сегодняшний день флагманом компании является SOYES XS13, который появился в продаже совсем недавно, более популярной же моделью, проверенной временем и неплохо оценённой потребителями, является XS12, который мы и рекомендуем (особенно с учётом того, что технически он "мощнее" своего нового собрата.

По своим габаритам смартфон сопоставим с банковской картой: всего 89.5*45.5*11.5 мм. Разрешение экрана устройства составляет вполне приемлемые для такого размера 854x480 п., а в качестве ЦП используется не отличающийся особой производительностью четырёхъядерный MediaTek MT6739. Тем не менее, объём ОЗУ в 3 Гб и внушительный (особенно в сравнении с вышеупомянутым Palm Phone) объём аккумулятора в 3000 мАч делают Soyes XS12 отличным устройством для звонков, работы и прослушивания музыки.

Особое внимание на Soyes XS12 стоит обратить дамам, ввиду его аккуратного минималистичного дизайна, явно навеянного последними моделями яблочных устройств, а также людям, активно занимающимся спортом — мешать он вам точно не будет. На данный момент новое устройство можно официально приобрести на многочисленных торговых площадках по средней цене в 6-7 тыс. рублей.

реклама

Футуристичное нечто

Скорее всего вам уже давно известно, что компания LG, которая на протяжение десятков лет занималась выпуском собственных мобильных устройств, полностью прекратила разработку и производство новых моделей смартфонов ещё в 2021 году. Не выдержав конкуренции со стороны таких гигантов, как Samsung, Apple и Xiaomi, южнокорейская компания решила оставить невыгодный для себя рынок и сосредоточиться на производстве крупногабаритной домашней электроники.

Тем не менее, ещё за год до этого представители корпорации всячески пытались удержать внимание аудитории, выпуская одно устройство за другим. Наиболее интересным из продуктов LG Electronics можно считать LG Wing, необычное, но очень любопытное устройство. Смартфон стал первым и единственным аппаратом, выпущенным в ходе кампании LG Explorer, направленной на полное преобразование привычной нам техники.





Главным отличием Wing от конкурентов стало наличие двух OLED-дисплеев: основного 6,8-дюймового экрана P-OLED (2460 × 1080 п.), лишённого каких-либо рамок и выемок, и второго — 3,9-дюймового G-OLED-экрана (1240 × 1080 п.), расположенного под основным. Основной дисплей устройства могут в любой момент быть повёрнут и поднять вверх, открывая при этом нижний экран и превращая смартфон в многофункциональное устройство, внешне напоминающее букву Т.

Несомненно, амбиции у LG были большие: компания предлагала использовать открывающуюся панель для управления настройками камеры, оставляя основной экран под изображение. В то же время сам интерфейс был заточен на взаимодействие двух экранов. Так, при просмотре картинок в галерее внизу демонстрировались миниатюры, а вверху — полноразмерные изображения. Поворотный дисплей можно было использовать как широкоэкранную клавиатуру для удобной печати, а видеоприложения могли (и всё ещё могут) использовать второй экран для вывода чата и настроек громкости.





В целом, наличие двух дисплеев разной ориентации даёт массу возможностей: от удобного просмотра фильмов без отрыва от основной работы до вывода геймпада при игре с помощью различных эмуляторов. Тем не менее, смартфон коммерчески провалился ввиду малого количества оптимизированных под Wing сторонних приложений. Тем не менее, даже сейчас LG способен приятно порадовать своего хозяина: на борту устройства вполне флагманский Snapdragon 765G со встроенным модемом Qualcomm X52 для поддержки 5G, 8 Гбайт ОЗУ, 256 Гбайт ПЗУ и аккумулятор с зарядной ёмкостью 4000 мАч и даже поддержка NFC.

На данный момент приобрести смартфон официально из-за прекращения продаж практически невозможно, а если у вас всё-таки получится — из-за блокировки сим-карт пользоваться устройством "из коробки" не получится. Стоимость же разблокированных б/у-вариантов стартует от 25 тыс. рублей.

Для любителей почитать

Особое место в сегодняшней подборке займут смартфоны от компании Hisense, большую часть которых объединяет одна важная черта — использование в дисплее технологии "электронных чернил" (e-ink).

Для многих телефон, основанный на технологии, широко применяемой при изготовлении электронных книг, может показаться странным и архаичным: низкая частота обновления экрана и тусклые цвета отталкивают от себя большинство потребителей. Тем не менее, использование e-ink позволяет сделать устройство безвредным для глаз и максимально удобным для чтения статей, книг и даже страниц веб-сайтов.





Стоит заметить, что ещё несколько лет назад цветных "электронных чернил" попросту не существовало, а применение подобных технологий для смартфона казалось бессмысленным. Прогресс не стоит на месте, и сегодня вам вовсе не придётся отказываться от современных трендов, переходя на телефон с e-ink чернилами. Тем более, что у компании есть решение и для тех, кто не готов пожертвовать комфортным воспроизведением видео и игр на своём устройстве: флагман Hisense A6L располагает двумя экранами, лишь один из которых использует технологию e-ink. Второй же экран разрешением 2340*1080 п. реализован с помощью технологии AMOLED. Как только вы захотите уделить час-другой просмотру новостей или чтению понравившегося романа, просто переверните устройство и наслаждайтесь процессом на 5,84-дюймовом чернильном экране с разрешением 1440*720 п.

И хотя для чтения книг не требуется особой мощности, устройство не уступает в производительности своим более популярным собратьям: восьмиядерный Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб ПЗУ (в зависимости от комплектации) и аккумулятор объёмом в 3800 мАч — вполне приемлемые для большинства пользователей характеристики.

Несмотря на все достоинства, у A6L есть и минусы, например, хрупкий чехол-бампер, чрезмерная толщина устройства и устаревший дизайн, однако главная из причин, по которым вы можете отказаться от покупки смартфона — это его стоимость. Устройство нельзя назвать бюджетным, и хотя его можно вполне официально купить в России, обойдётся это вам недешево: стоимость девайса стартует от 28 тыс. руб.





Для тех же, кто не готов отдать за смартфон подобную сумму, есть Hisense A5 Pro СС, оснащённый 4/6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб ПЗУ, восьмиядерным чипсетом Unisoc Tiger T610 и цветным e-ink экраном с разрешением 1440*720 п. Стоимость этого телефона составит 13-19 тыс. руб. при заказе на торговых площадках.





Двойное удовольствие

Если вам мало одного смартфона, но носить с собой сразу два вы не хотите, можете обратить внимание на серию устройств Surface Duo от Microsoft. Став первым устройством в линейке Microsoft Surface, не работающим под управлением ОС Windows и первым смартфоном от Microsoft после роспуска Microsoft Mobile и закрытия платформы Windows Phone, Surface Duo соединил в себе и тягу в компании к инновационным устройством, и несбывшиеся мечты о собственной линейке популярных мобильных устройств.

Главным отличием Surface Duo, о чём не трудно догадаться из названия, стали два экрана и уникальный форм-фактор "сенсорной раскладушки". В своём стремлении к чему-то новому Microsoft зашли настолько далеко, что даже перестали называть Surface Duo телефоном — на презентации представители компании избегали такового наименования, говоря о готовящемся релизе как о "Surface-устройстве", хотя в действительности Surface Duo располагает всем функционалом современного Android-смартфона.

Конечно, плюсы использования любого из устройств Surface (на данный момент выпущена уже вторая версия Duo) очевидны: этот малыш (размер оригинального устройства составляет 145.2*93.3*9.9 мм в сложенном состоянии) способен для многих заменить ноутбук или даже стационарный компьютер, а производительная начинка — Snapdragon 855, 6 Гб ОЗУ и 128/256 Гб ПЗУ в версии 2020-го и Snapdragon 888, 8 Гб ОЗУ и 128/256/512 Гб ПЗУ в версии 2021-го года — подарит пользователю отличный опыт использования.

На сегодняшний день главными причинами не покупать Surface Duo остаются его нестандартный форм-фактор, не слишком удобный для частых звонков, высокие цены (от 45 тыс. руб. за оригинальный Duo и от 150 тыс. руб. за Duo 2) и неоптимизированность многих приложений от сторонних разработчиков.





Маленький, но длинный

Смартфоны, выпускающиеся под брендом Qin от Xiaomi не претендуют на флагманские характеристики и не стоят бешеных ден, однако остаются интересными и даже уникальными в своем классе аппаратами, получающими регулярную поддержку на краудфандинговых платформах.

Оригинальный Xiaomi Qin стал идеальным устройством для людей, привыкших к классическим кнопочным девайсам: располагая всеми преимуществами современного смартфона он полностью управлялся с клавиатуры и позволял вашей бабушке в любой момент звонить вам в Whatsapp, не испытывая никаких проблем с управлением.





Последователь — Xiaomi Qin 2 Pro — вышедший на китайский рынок в 2019 году и добравшийся до мирового релиза в 2020-м — сохранил такие черты оригинала, как удобство, мобильность и простота в использовании, тем не менее полностью отказавшись от кнопочной клавиатуры. Телефон с соотношением сторон 5:9 сзади нетрудно перепутать с классическим "кнопочником" — габариты Qin 2 Pro составляют всего 55,4*132,6*8,6 мм. С точки зрения характеристик смартфон тоже звёзд с неба не хватает: под задней панелью спрятан 8-ядерный Unisoc SC9863A, 2 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ.

Но что действительно привлекает пользователей, так это практически безрамочный IPS-дисплей разрешением 576×1440 п., который невероятно удобен при использовании девайса одной рукой. Более того, нестандартное соотношение сторон без проблем поддерживается большинством распространённых игр и приложений. Во время игры с виртуальным геймпадом соотношение сторон даже становится плюсом: кнопки располагаются по краям экрана, не перекрывая обзор. Кроме того, Qin 2 Pro отличается от аналогов в своём ценовом сегменте хорошей оптимизацией ОС, отсутствием каких-либо надстроек над оригинальным Android, качественными стерео-динамиками и наличием стильного светодиодного индикатора уведомлений.

И хотя сегодня Qin 2 Pro подойдёт уже не всем (всё-таки слабое железо устройства в 2022 даёт о себе знать), в случае, если вас не интересуют серьёзные мобильные игры, а удобство использования для вас важнее, чем скорость открытия приложений, попробовать тонкий телефон несомненно стоит, тем более, что он доступен для официальной покупки по цене от 8 тыс. руб.





Итоги

Сегодня мы рассказали лишь о нескольких мобильных устройствах, которые способны полноценно заменить ваш смартфон, при этом разнообразив сам процесс использования и расширив возможности применения. Тем не менее, спешить с покупкой одного из них вовсе не стоит: нишевые девайсы не пользуются широкой популярностью как раз из-за своих специфических особенностей, которые могут стать для кого-то плюсом, а для кого-то — весомым минусом.

Если же вы знаете о других уникальных смартфонах, то обязательно напишите об этом в комментариях, и в следующий раз мы не забудем упомянуть и вашего кандидата на звание самого необычного телефона современности.