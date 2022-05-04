За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вы ещё помните нетбуки, эти миниатюрные и крайне дешевые устройства на базе процессоров Intel Atom, популярные в начале 2010-х годов? И хотя в 2012-м ведущие производители нетбуков отказались от подобного форм-фактора, стоит признать, что спрос на маленькие, лёгкие ноутбуки всё ещё есть. Далеко не каждый может работать на планшете или телефоне, а поработать в дороге или в командировке приходится частенько.

реклама





Да, отчасти потребность людей в современных аналогах нетбуков удовлетворяет Apple своей линейкой MacBook Air. Но всё-таки далеко не все могут позволить себе мак, да и перейти на MacOS со старой-доброй Windows — решение не из лёгких.

анонсы и реклама Макбук 16 за 1млн - смотри что за зверь RTX 4000 в продаже за 131 000р 1Tb WD подешевел вдвое в Ситилинке Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080 -30% на 2Tb WD в Ситилинке S1700 Asus ROG Maximus за 194 тыс руб Вдвое подешевел 500Gb Toshiba 98" Samsung 4K - 3 419 000р

Так всё же, есть ли в современной действительности устройство маленькое, лёгкое и достаточно производительное, чтобы на нём можно было бы комфортно работать в дороге? Давайте разбираться...

Хромбуки

Линейка недорогих ноутбуков для работы под управлением Chrome OS, казалось бы, идеально подходит под заявленные нами в начале требования. Спектр возможностей Google Docs достаточно широк, а современные модели спокойно позволяют спокойно работать даже с тяжёлыми файлами в оффлайн-режиме.

реклама

Единственным действительным ограничением для таких ноутбуков является мобильная архитектура процессоров ARM, которой располагают младшие модели линейки, не позволяющая установить на устройство полюбившуюся "винду". В связи с этим, многие необходимые для работников определенных специальностей приложения, вроде программ для 3D-моделлирования (3DMax, Blender) или монтажа (Adobe Premiere Pro, Sony Vegas) будут недоступны. Тем не менее, сегодня даже старые хромбуки поддерживают многие linux-приложения, так что найти замену не составит труда. Если же подобные "мелочи" вас не останавливают, подумать о покупке новенького хромбука, возможно, стоит.

Из основных плюсов ноутбуков этой серии можно выделить:

Надежное хранение информации. Не стоит беспокоиться о том, что вы забыли сохранить важный документ – все важные документы автоматически выгружаются в облако и не занимают памяти на устройстве, а резервные копии создаются достаточно часто.

Не стоит беспокоиться о том, что вы забыли сохранить важный документ – все важные документы автоматически выгружаются в облако и не занимают памяти на устройстве, а резервные копии создаются достаточно часто. Быстрая скорость загрузки. Почти все хромбуки включаются в считанные мгновенья, а выход из режима сна занимает всего одну секунду. Благодаря оптимизации ОС, пользователю не приходится ожидать загрузки ноутбука или думать о том, стоит ли лишний раз включать его.

Удобство работы с документами. На сегодняшний день Google Docs вполне может потягаться с линейкой Microsoft Office в вопросах возможностей и удобства. Благодаря единой экосистеме и отсутствия необходимости платить за софт Google, работать с документами любого формата на хромбуке легко и удобно.

На сегодняшний день Google Docs вполне может потягаться с линейкой Microsoft Office в вопросах возможностей и удобства. Благодаря единой экосистеме и отсутствия необходимости платить за софт Google, работать с документами любого формата на хромбуке легко и удобно. Высокий уровень антивирусной защиты – С учётом особенностей Google Chromebook, заразить такое устройство вирусом достаточно затруднительно. Закрытость ОС, несмотря на очевидные недостатки, позволяет не беспокоиться о том, что ваши данные утекут куда-то, а на устройстве появится пара лишних ярлыков.

– С учётом особенностей Google Chromebook, заразить такое устройство вирусом достаточно затруднительно. Закрытость ОС, несмотря на очевидные недостатки, позволяет не беспокоиться о том, что ваши данные утекут куда-то, а на устройстве появится пара лишних ярлыков. Регулярные обновления – Google печётся о том, чтобы ПО и ОС, установленное на устройствах под ChromeOS, всегда оставалось актуальным. Все обновления происходят незаметно для пользователя, поэтому не приходится ждать их установки и следить за ними – всё происходит автоматически.

Сама Google разделяет устройства серии на три категории: обычные хромбуки, линейка plus, предлагающая "высокую производительность, плавные видеозвонки и достаточно места для хранения" и premium, линейка устройств "премиум-класса" с высокой производительностью и впечатляющим объёмом ОЗУ. К сожалению, купить хромбук в России сейчас довольно трудно – несмотря на то, что ChromeOS локализирована для российского региона, самих устройств на рынке очень мало. Рассмотрим несколько популярных устройств из этой категории, достать которые пусть и проблематично, но можно.

Samsung Galaxy Chromebook (от 50 тыс. руб.)

реклама

Модель от Samsung, являющаяся одной из самых популярных и самых производительных моделей в премиум-сегменте, предлагает пользователям стильный дизайн, впечатляющие характеристики и даже сенсорное управление.

Дизайнеры японской компании в этот раз постарались на славу, отыскав баланс между минимализмом и эксклюзивностью. Прямые и ровные очертания корпуса этого хромбука явно вдохновлены классическими моделями Apple, но не лишены уникальности. Предусмотрены две расцветки корпуса ноутбука: Fiesta Red и Mercury Gray.

Хромбук оснащён 13-дюймовым 4K Super-AMOLED экраном и весит всего около 1 кг. Внутри располагается 4-ядерный Intel Core i5 10-го поколения, 8 Гб ОЗУ и производительный SSD 256 Гб. Кроме того, в комплекте идёт фирменный стилус. На одном заряде аккумулятора устройство работает до 8 ч.

Lenovo Chromebook Duet (от 25 тыс. руб.)

реклама

В более бюджетном сегменте нас встречает мобильный и удобный Lenovo Chromebook Duet. В отличие от своего более производительного собрата, этот ноутбук располагает 8-ядерным процессором MediaTek Helio P60T, 10-дюймовым FullHD IPS дисплеем и весит в 2 раза меньше (всего 450 г.). В хромбуке установлены 4 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Благодаря своему малому размеру, поддержке стилуса и съёмной клавиатуре, Duet может стать отличной альтернативой топовым моделям iPad, которые стоят заметно дороже. К использованию в планшетном режиме подталкивает и впечатляющее время работы устройства – до 10 ч. на одном заряде аккумулятора.

Lenovo IdeaPad Flex 3 (от 15 тыс. руб.)

Действительно недорогим вариантом от всё той же Lenovo можно считать изначально выпущенный как вариант для студентов и школьников Flex 3. Отзывчивый тачскрин, полноразмерная клавиатура, удивительная автономность, позволяющая устройству работать от аккумулятора целый рабочий день – всё это доступно по цене бюджетного смартфона (если вы, конечно, найдёте хорошее предложение).

Разрешение экрана устройства составляет 1366x768, что вполне достаточно для 11-дюймового экрана Flex 3. В качестве процессора установлен 4-ядерный Mediatek MT8173C, а ОЗУ всё так же 4 Гб. Несмотря на вес в 1,2 кг, ноутбук удобно носить с собой, и он не занимает много места.





Мини-ноутбуки на Windows

Не будем спорить с тем, что выбор Chromebook не подойдет абсолютно всем пользователем и является достаточно спорным решением. Тем не менее, найти удобный и небольшой ноутбук можно. Главным плюсом при выборе ноутбука на Windows станет, конечно, сама ОС: удобная и понятная, она, без сомнений, подойдёт почти под любой спектр задач. Минусами же можно считать открытость системы и достаточно высокую стоимость подобных устройств относительно их производительности.

Давайте рассмотрим пару очень сильно отличающихся друг от друга моделей на Windows, лучше всего подходящих под наши требования.

ASUS L210 (от 25 тыс. руб.)

Модель ASUS L210 была представлена сравнительно недавно, но доступна для покупки во многих крупных магазинах РФ. За среднюю для подобных устройств цену компания предлагает не самый производительный девайс с 2-ядерным Intel Celeron N4020, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти стандарта eMMC. Разрешение 11,6-дюймового TN-экрана составляет 1366х768 пикселей.

Тем не менее, проигрывая с точки зрения характеристик, L210 способен кое-что предложить. Во-первых, в ноутбуке предусмотрены два полноценных порта USB, один порт USB-C,и даже HDMI-порт, что является редкостью для устройств подобного размера. Девайс может работать до 10 часов на одном заряде аккумулятора, а поскольку экран поворачивается на 180 градусов, использовать его для демонстраций бизнес-проектов действительно удобно.

Кроме того, новшеством является полноценный numpad, предусмотренный как один из режимов работы тачпада устройства. Для привыкших к классическому расположению клавиш пользователей это может стать весомым преимуществом.

Lenovo 10w Tablet (~23 тыс. руб.)

И снова вернёмся к Lenovo. На прошедшей выставке CES 2022 компания презентовала несколько устройств, одним из которых стал планшет-трансформер Lenovo 10w. Особенностью девайса, располагающего достаточно производительным мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 7c, стала установленная ОС. Дело в том, что на планшетах по умолчанию установлена полноценная Windows 11. Приятно удивляют и 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а также 10,1-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Кроме того, в планшете предусмотрена 2-мегапиксельная фронтальная и 8-мегапиксельная задняя камера.

Заявленная стоимость девайса составляет $329, однако в связи с тем, что устройство только вышло в продажу, пока неизвестно, как быстро ноутбук доберётся до стран СНГ и доберётся ли вообще. Тем не менее, ждать ноутбук-планшет стоит – тем более, что в комплектацию входит удобная и стильная клавиатура.



Steam Deck

Удивлены? А ведь устройство от Valve, несмотря на явную игровую направленность, может спокойно использоваться для учёбы и работы. Благодаря небольшому размеру, возможности официально установить Windows, наличию портов USB/HDMI и феноменальной для устройств подобного размера производительности, портативный ПК может заменить вам не только ноутбук, но и стационарный компьютер.

И хотя пока неизвестно, как скоро Deck появится в официальных магазинах, многие счастливчики из России и стран СНГ уже оставляют положительные отзывы на это уникальное устройство.





Выводы

В статье мы рассказали лишь о наиболее интересных вариантах портативных ПК для работы и учёбы в 2022 году. Тем не менее, на что бы ни пал ваш выбор, уверен, вы не будете разочарованы, ведь найти подходящее применение в наши дни можно практически любому устройству, будь то маломощный, но очень практичный, лёгкий и удобный хромбук или полноценный игровой компьютер размером с два смартфона.

Тем не менее, хочется спросить вас, дорогие читатели. Какое устройство по вашему мнению способно заменить ПК в дороге или на учебе. В чём плюсы и минусы такого выбора?