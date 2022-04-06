Crystal Dynamics анонсировали проект на мероприятии State of Unreal

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Фанаты франшизы Tomb Raider уже довольно долго ожидали новостей о следующей части любимой серии, и сегодня, в рамках конференции, посвящённой новому игровому движку Unreal Engine 5 от Epic, представители Crystal Dynamics наконец объявили, что работа над продолжением похождений Лары Крофт уже начата.

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Даллас Дикинсон, генеральный менеджер и директор всей франшизы, объявил, что целью грядущего проекта станет "раздвижение границ достоверности и предоставление игрокам высококачественного и кинематографического приключенческого боевика, которого фанаты Tomb Raider действительно заслуживают".

На данный момент ни скриншотов, ни трейлеров, которые можно было бы продемонстрировать, нет, поскольку сами разработчики заявляют, что разработка игры находится на начальной стадии, однако само подтверждение того, что новая часть культовой серии будет выпущена на самом продвинутом игровом движке на данный момент, потрясает. Прошло уже четыре года с тех пор, как Лара Крофт в последний раз появлялась на экранах геймеров в Shadow of the Tomb Raider, так что ожидание может показаться кому-то слишком долгим.





Возможно, ожидание скрасит известие о том, что профессиональный геймдиректор Джефф Росс, ушедший из Sony после отказа студии от разработки сиквела Days Gone, во вторник написал в Twitter, что работает в Crystal Dynamics, не уточнив, однако, над чем именно:

"Пока это всё, чем я могу поделиться, кроме разве что того, что я просто в восторге от проекта, над которым работаю, и, конечно, от команды замечательных людей".

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Стоит также заметить, что Netflix планирует выпустить мультсериал по франшизе "Расхитительницы". Сценаристом и исполнительным продюсером анимационной вариации Tomb Raider станет Таша Хуо, раннее работавшая над The Witcher: Blood Origin, аниме-сериала по "Ведьмаку" для вышеупомянутой платформы.