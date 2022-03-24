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Steam стал официально доступен в Chrome OS
Ряд "хромбуков" теперь могут использоваться для запуска игр из вашей библиотеки
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Игровая платформа Steam технически доступна пользователям Chrome OS с тех пор, как Google добавила контейнер приложений Linux (а возможность запуска через специальные инструменты, вроде Crouton, была ещё раньше), но Google уже некоторое время работает над интегрированием лаунчера в саму ОС. Теперь компания готова к тестированию новой функции.

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Представители Google объявили, что Steam теперь доступен на канале разработчиков Chrome OS в качестве "ранней альфа-версии". В настоящее время поддерживается только несколько устройств Chromebook, а устройствам требуется не менее 8 ГБ ОЗУ, что вряд ли станет большим сюрпризом — на данный момент не так много игр для ПК, которые хорошо работают только с 4 ГБ ОЗУ. В Google также отмечают, что использование монитора с разрешением выше 1080p "может вызвать проблемы с производительностью и масштабированием".

Представители также перечислили многие протестированные игры, которые работают даже в текущем альфа-состоянии. Список ready-to-play проектов включает Portal 2, Team Fortress 2 (после отключения многоядерного рендеринга в настройках графики), Stardew Valley, Sid Meier’s Civilization V, Cuphead, Kerbal Space Program и Untitled Goose Game. Даже более требовательные к графике игры, например, такие проекты Bethesda, как The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition и Fallout 4, работают на более дорогих устройствах Chromebook.

Как установить Steam на Chrome OS 

Для того, чтобы установить и запустить Steam на своём "хромбуке", потребуется выполнить следующие шаги:

  1. Переключитесь на канал разработчиков Chrome OS, если вы ещё этого не сделали. Google, однако, не рекомендует делать этого, если вам нужен стабильный компьютер для работы, учебы или других важных задач.
  2. После того, как ваш Chromebook появится на канале Dev, перейдите по веб-адресу chrome://flags#borealis-enabled (нужно скопировать и вставить в адресную строку ссылку), установите для раскрывающегося списка значение "Включено", а затем перезагрузите компьютер, когда появится запрос. Откройте терминал Crosh с помощью CTRL+ALT+T.
  3. Введите "insert_coin volteer-JOlkth573FBLGa" (без кавычек) и нажмите Enter.
  4. Следуйте инструкциям по установке Steam.
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Остаётся лишь наблюдать за прогрессом в оптимизацией лаунчера для платформы Chrome OS. Недавний старт продаж Steam Deck от Valve привлёк большое внимания к Linux и Steam Play как к способу играть в игры для Windows за пределами этой ОС, а поскольку всё больше игр создается с учетом Steam Play, владельцы Chromebook также извлекут из этого для себя определённую выгоду.

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