Игровая платформа Steam технически доступна пользователям Chrome OS с тех пор, как Google добавила контейнер приложений Linux (а возможность запуска через специальные инструменты, вроде Crouton, была ещё раньше), но Google уже некоторое время работает над интегрированием лаунчера в саму ОС. Теперь компания готова к тестированию новой функции.
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Представители Google объявили, что Steam теперь доступен на канале разработчиков Chrome OS в качестве "ранней альфа-версии". В настоящее время поддерживается только несколько устройств Chromebook, а устройствам требуется не менее 8 ГБ ОЗУ, что вряд ли станет большим сюрпризом — на данный момент не так много игр для ПК, которые хорошо работают только с 4 ГБ ОЗУ. В Google также отмечают, что использование монитора с разрешением выше 1080p "может вызвать проблемы с производительностью и масштабированием".
Представители также перечислили многие протестированные игры, которые работают даже в текущем альфа-состоянии. Список ready-to-play проектов включает Portal 2, Team Fortress 2 (после отключения многоядерного рендеринга в настройках графики), Stardew Valley, Sid Meier’s Civilization V, Cuphead, Kerbal Space Program и Untitled Goose Game. Даже более требовательные к графике игры, например, такие проекты Bethesda, как The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition и Fallout 4, работают на более дорогих устройствах Chromebook.
Как установить Steam на Chrome OS
Для того, чтобы установить и запустить Steam на своём "хромбуке", потребуется выполнить следующие шаги:
- Переключитесь на канал разработчиков Chrome OS, если вы ещё этого не сделали. Google, однако, не рекомендует делать этого, если вам нужен стабильный компьютер для работы, учебы или других важных задач.
- После того, как ваш Chromebook появится на канале Dev, перейдите по веб-адресу chrome://flags#borealis-enabled (нужно скопировать и вставить в адресную строку ссылку), установите для раскрывающегося списка значение "Включено", а затем перезагрузите компьютер, когда появится запрос. Откройте терминал Crosh с помощью CTRL+ALT+T.
- Введите "insert_coin volteer-JOlkth573FBLGa" (без кавычек) и нажмите Enter.
- Следуйте инструкциям по установке Steam.
Остаётся лишь наблюдать за прогрессом в оптимизацией лаунчера для платформы Chrome OS. Недавний старт продаж Steam Deck от Valve привлёк большое внимания к Linux и Steam Play как к способу играть в игры для Windows за пределами этой ОС, а поскольку всё больше игр создается с учетом Steam Play, владельцы Chromebook также извлекут из этого для себя определённую выгоду.