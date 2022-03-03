Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

EA удалила сборные России и Белоруссии из FIFA и NFL

Причиной такого хода компании послужила военная операция РФ на территории Украины
[ ] для раздела Блоги
1
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
i9 12900Kf со скидкой 20 тр
<b>RX 6500XT </b> в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

В твиттер-аккаунте EA Sports — издателя игр серий FIFA и NHL — появилось сообщение о том, что в связи с проведением вооруженными силами РФ специальной операции в Украине, все российские команды вместе с клубами будут удалены из игр компании.

"EA Sports солидарна с украинским народом и поддерживает призывы к миру и прекращению военных действий в Украине со всего футбольного мира.

Совместно с нашими партнёрами из FIFA и UEFA, EA Sports инициировала ряд процессов, направленных на удаление российской сборной и клубов из игр EA Sports FIFA, в числе которых FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. В то же время, мы постоянно следим за любыми изменениями в иных областях наших игр. 

реклама

Мы будем держать наши сообщества в курсе актуальных решений и хотим поблагодарить игроков за их терпение в ходе нашей работы над обновлениями," — говорится в обращении.

На данный момент команды из России пропали из FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online, а из NHL 22, кроме российских клубов и команд, была вырезана сборная Белоруссии.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

игры россия fifa украина ea sports electonic arts политика спорт nhl фифа
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme
12
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
27
В погоне за производительностью: видеокарты – март 2022
22
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 OC Edition 12GB
4
Битва процессоров: Ryzen 5 3500 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
13
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4
3
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
5
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
9
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
13

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – начало
19 февраля 2022 117
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27 февраля 2022 22
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
2 марта 2022 27
В погоне за производительностью: видеокарты – март 2022
2 марта 2022 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин и Джастин Сан и многие перевели на Украину миллионы долларов в криптовалюте
122
539 000 рублей за видеокарту – российские магазины ставят новые ценовые рекорды 3 марта 2022 г
175
Как не потерять доступ к Windows, если Роскомнадзор заблокирует Microsoft
126
Ученые из Саудовской Аравии разработали технологию выращивания сельскохозяйственных культур с помощью солнечных батарей
5
Анонсирован смартфон Redmi Note 11E 5G с внешним видом в стиле Oppo
+
Большой сборник прошивок MIUI 12.5 и MIUI 12 для 110 актуальных смартфонов Xiaomi от 1 марта 2022 г
1
Перекупщики на Авито повысили цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 подорожала до 75 000 р
49
Эксперты оценили вероятность дистанционной полной блокировки смартфонов россиян с iOS и Android
15
AMD скинула цена на процессоры Ryzen 5000 на 25%, но на покупателях из РФ это не отразится
24
Акции AMD упали в цене почти на 8% из-за обсуждения санкций против России
283
Valve отключила для пользователей из России все основные методы оплаты в Steam
42
Apple открыла магазины re:Store в России спустя сутки после громкого заявления Тима Кука
36
Европейские авиационные лизинговые компании оказались на грани банкротства из-за санкций против РФ
68
ASRock представила компактный компьютер с 12-м поколением Core
+
Биткоин дешевеет, а Binance обещает пока не блокировать аккаунты жителей РФ
36
4 минуты игрового процесса стратегии Songs of Conquest в духе «Героев Меча и Магии»
3
Газпром планирует купить процессоры и комплектующие для ПК на 12 млрд рублей
34
GSC Game World: разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 отошла на второй план
33
Российские программисты не будут служить в армии и платить налоги – указ В. Путина
23
Apple остановила продажи смартфонов в РФ и заблокировала оплату через Apple Pay
48

Популярные статьи

Какие мессенджеры по моему мнению действительно обеспечивают гарантированную конфиденциальность
18
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
27
Об участии иностранного капитала в российских банках
34
Получите Windows 11 в подарок в ходе праздничной распродажи в честь 8 марта
В погоне за производительностью: видеокарты – март 2022
22
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme
12
Апгрейд дешевого китайского микроскопа и почему это сомнительное занятие
14
Мои впечатления от игры Call of Juarez The Cartel. Часть первая
+

Сейчас обсуждают

CTyDeHT
23:19
в дотке как теперь подписку купить?
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
CTyDeHT
23:19
в каком дворе? крупные города строят так, что там хоккейную коробку не поставить все заставлено коробками и автомобилями
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
CTyDeHT
23:17
Есть же в https://www.epicgames.com/store/ru/p/cyberpunk-2077
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
Попиков Игорь
23:17
Я сразу откажусь, или в плен. Ещё не решил.
Комплектующие дорожают и исчезают из продажи — что имеет смысл сделать прямо сейчас
Дмитрий Юфа
23:17
Я как бы понимаю, что больше значит лучше, но 24 * 100A * 1.5V это где-то 3.5kW. Не дофига ли?
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme
Сева Шевченко
23:16
"в основе национал социализма тоже много чего хорошего" это что же? Ничего там нет хорошего, там даже социализма нет. Но тебе ведь все равно. Потому что ты необразован. Невежда.
CD Projekt тоже решила прекратить продажу своих игр в России и Беларуси
linux4ever
23:15
Польша, не тупи, рядом вкусные 5 областей просятся на родину.
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
Мегавольт
23:12
Флаг в руки барабан на шею.
CD Projekt тоже решила прекратить продажу своих игр в России и Беларуси
Сева Шевченко
23:09
"добывать ценные вещества" кокаин? Говорят, в канализации Лонгдна это актуально.
Ученые Стэнфорда научилась не только эффективно очищать сточные воды, но и добывать из них ценные элементы
Ден С
23:08
Скорее физически. Будет у нас вся страна как чечня
Российские и белорусские геймеры устроили играм CDPR ливень из негативных отзывов в Steam на фоне прекращения продаж в РФ и РБ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем