EA удалила сборные России и Белоруссии из FIFA и NFL
В твиттер-аккаунте EA Sports — издателя игр серий FIFA и NHL — появилось сообщение о том, что в связи с проведением вооруженными силами РФ специальной операции в Украине, все российские команды вместе с клубами будут удалены из игр компании.
"EA Sports солидарна с украинским народом и поддерживает призывы к миру и прекращению военных действий в Украине со всего футбольного мира.
Совместно с нашими партнёрами из FIFA и UEFA, EA Sports инициировала ряд процессов, направленных на удаление российской сборной и клубов из игр EA Sports FIFA, в числе которых FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online. В то же время, мы постоянно следим за любыми изменениями в иных областях наших игр.
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Мы будем держать наши сообщества в курсе актуальных решений и хотим поблагодарить игроков за их терпение в ходе нашей работы над обновлениями," — говорится в обращении.
На данный момент команды из России пропали из FIFA 22, FIFA Mobile и FIFA Online, а из NHL 22, кроме российских клубов и команд, была вырезана сборная Белоруссии.
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