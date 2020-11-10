Премьера фильма "Фантастические твари" перенесена на 2022 год
Премьера «Фантастических тварей» с 12 ноября 2021 года переносится на 15 июля 2022 года, отодвигая новую главу приключений Ньюта Скамандера на следующее лето.
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Лето, согласно текущему кинематографическому календарю, будет насыщено интересными картинами, прежде всего «Капитан Марвел 2» и «Индиана Джонс 5», которые должны появиться в кинотеатрах соответственно 8 и 29 июля и присоединиться к блокбастеру Warner.
Однако, как сообщает издательство Variety, Депп еще не снимался ни в одной сцене фильма, и поэтому нет необходимости повторно снимать то, что уже было «отснято». Скорее всего, производство сейчас будет занято переработкой Гриндельвальда, но пока что съемки должны продолжаться в обычном режиме. Как объявили в компании, роль будет доверена другому актеру.
В продоложение Фантастических тварях вернется большая часть актеров из предыдущих серий, включая Дэна Фоглера, Кэтрин Уотерстон, Элисон Судол, Эзру Миллера и Джессику Уильямс.
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