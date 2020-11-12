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Как протестировать процессоры в 2020 году и ничего не понять - канал TheSpyHood

На текущий момент существует огромное количество сайтов, видеоканалов, видеоблогеров, связанные с миром цифровых технологий, многие из них относят себя даже к категории тестировщиков. Но тесты тестам рознь...
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На текущий момент существует огромное количество сайтов, видеоканалов, видеоблогеров, которые так или иначе связаны с миром цифровых технологий, многие из них относят себя к категории тестировщиков так или иначе. Тестирование компьютерного железа довольно кропотливое занятие, необходимо всегда учитывать много параметров, брать достаточно широкую выборку тестируемых программ в разных сферах. Когда мы тестируем что-то в игровых приложениях, то мы прежде всего должны понимать, что именно мы хотим протестировать.

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Общая методология тестирования в играх на текущий момент довольно проста и понятна:

1) Если тестируем видео, то выкручиваем максимальные настройки в игре, чтобы производительность упиралась в видеокарту, но и процессор успевал обрабатывать нужные параметры (слабый процессор тоже не подойдет, всё таки должен раскрывать).

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2) Если мы тестируем процессор – берем максимально возможную по производительности видеокарту и ставим настройки в игре такими, чтобы упора в видеокарту не было, а эффекты, за обработку которых отвечает процессор – максимальны. Здесь все же желательно не переусердствовать. Например, тесты в 720p  и ниже малоинформативны, хотя может и показываю теоретическую производительность.

3) После выбора тестируемого объекта нельзя забывать о мониторинге состояния системы во время теста по загруженности CPU, GPU, RAM, температуре, а также и комфортности в игре – мин. Fps, малые события

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Не так давно известный в нашем коммьюнити автор привел тесты канала TheSpyHood как канала, неоднократно радовавшего читателей нашего сайта «своевременными и точными результатами». Ничего не зная о таком канале, я решил найти и посмотреть видео с тестами.

Качество тестов всегда напрямую зависит от системы, на которой все тестируется. Что мы видим:

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Operating System : Windows 10 Pro 64 Bit 

CPU 1 : AMD Ryzen 7 5800X @Stock (Gigabyte X570 AORUS Xtreme) 

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CPU 2 : Intel Core i7-10700K @Stock (Gigabyte Z490 AORUS Master)

 CPU 3 : Intel Core i7-9700K @Stock (Asrock Z390 Taichi Ultimate) 

GPU : NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB @Stock 

CPU Cooler : Corsair H100i RGB Platinum 240mm AIO Liquid Cooler PSU : Cooler Master V1000 SMPS RAM : Corsair Vengeance RGB Pro Series 4*8GB DDR4 3600MHz.

При тестировании нового железа не указаны важнейшие параметры на момент тестирования – характеристики ОЗУ, версия БИОС материнских плат, что особенно важно при выходе новой линейки. Интересно. 

Наверное так все делают? Давайте проверим. Возьмем для примера тест первых Zen3 нашей лаборатории. Что же там в описании тестируемых конфигураций? С виду тоже нет ни параметров ОЗУ, ни версии БИОС материнской платы, но ниже в статье есть все подробные скрины CPU-Z:

И частоты памяти, и версия БИОС, и тайминги. Все чтобы было понимание как тестировались новые процессоры. Ладно. Идем дальше.Что же показывают их тесты?

В видео блоге получилось очень "информативно" – перечень процессоров в стоке и минимального со средним fps. Что может быть «точнее» при тестировании в играх процессоров? Сразу заметно,насколько комфортно можно поиграть. Может следующий тест канала будет более объективен?

Можно заявить - "точность" тестов процессоров растет. Всегда тестирование игр в разрешении 1440p – это идеальное разрешение для тестирования процессоров без упора в GPU (и ещё заметим, что используемая видеокарта не RTX 3090, а 3080).  Отметим, такие тесты во всех представленных играх. 

Идем дальше. Мы же тут вроде тестируем возможности процессоров Zen3 – но почему-то ни одной (!!!) малопоточной игры не протестировано (KS GO, WoT, Dota). Хотя  на самой презентации Zen3 упор делался на самый быстрый процессор для игр - самые мощные ядра. 

Какой можно сделать итог:  очень интересный тест с «информативными», «своевременными и точными результатами».  Но может все так тестируют? Возьмем для примера «неизвестные» каналы i2Hard и ProHiTech и как они тестировали на своих каналах.

I2hard. Все видно С полным мониторингом CPU, RAM,GPU, FPS. И разгоном.

ProHiTech. Все видно. С полным мониторингом. И разгоном.

Итог. Интересно получается. Вроде тест был. Да и результаты есть. И игр протестирована не одна. Но что они говорят вообще не особо понятно. Больше похоже не тест процессорозависимости RTX3080. А тест-то про процессор был вроде как....

Так каким же тестам на самом деле верить? Насколько объективны и правильны выводы из приложенных тестов? В каком же из тестов можно получить наиболее полную и достоверную информацию, чтобы максимально объективно сравнить процессоры? Каким тестам вы бы сами больше доверились?

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Теги

ryzen zen3 i2hard prohitech thespyhood тестирвоание процессоров
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