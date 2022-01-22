Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Долгий путь линуксоида. Часть 3 - Настоящие проблемы

Линукс не такой уж и сложный, там вполне можно играть в новые игры... Неужели всё хорошо? Нет, конечно, всегда есть настоящие проблемы.
[ ] для раздела Блоги
+
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Спасибо за комментарии всем отметившимся ко второй части :-)

Я долго думал, как логически завершить тему.
Потому что освоиться с линуксом просто. Та же мышка, такие же меню, те же программы. Достаточно знать основы - что у жёсткого или твердого диска есть разделы, что у компьютера есть биос, как в Линукс называется диск C: - да, увы, конечно, нужно ещё и знать, что такое диск С: в Виндоус. Хотя если вы проскочили этап установки каким-то образом, например, дав Линукс поставить себя на новый диск по умолчанию - и это знать необязательно. Папки Документы, Загрузки и рабочий стол такие же.
Играть в линуксе во что-то новое и около того сейчас просто.

реклама

Но ведь не может все быть так просто?!
Конечно, не может.
Но проблемы совсем не там.
Опять же, это лично мой опыт. Бородатые админы и не только наверняка найдут, где меня поправить и что добавить.

анонсы и реклама
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

И нет, проблемы даже не в оптимизациях. Проблемы в линуксе для юзера лично я находил в двух областях - установка и поддержка.
С установкой-то пояснить все просто. Есть установка простая, на уровне далее-далее-готово.

реклама


А в другом случае обычно говорится "В процессе все будет под контролем и вы поймёте, как все работает" - но на деле всё наоборот: пока вы не разберётесь досконально в работе и особенно в нюансах работы и установки линукса (и конкретного дистрибутива), вы просто не сможете это поставить. Я - не смог.

реклама

А с поддержкой всё делится на две части - поддержка софтом и поддержка мануалами. Теми самыми, которыми можно пользоваться в режиме copy-paste.
Не секрет - а может, для кого-то и секрет - что действительно разные дистрибутивы привязаны к разным библиотекам программ, которые зовутся репозиториями.
И программы в этих библиотеках могут быть - и таки да - собраны по-разному.
И поддерживаются/тестируются/устанавливаются/обновляются они тоже по-разному.
РедХат/Федора/Сентос с его RPM. Debian/Ubuntu - c DEB. Arch/Манджаро. Gentoo. Slackware...

Так вот главные геморрои юзера - раз это то, что мануал для одной системы не подходит для другой из-за разных путей и названий и тому подобного, а два - то, что все эти системы очень не любят обновления из-за множества скрытых зависимостей, которые фиг оттестируешь.Я называю это виндоус-синдромом - фейлы и неожиданные приключения после обновления.
Какие-то системы страдают меньше. Я сидел на Убунту с 9.04, через несколько коротких и все LTS релизы до 20.10. У меня навскидку никогда ничего не ломалось во время жизни системы - но попытка обновиться на следующий релиз всегда что-то ломала. Нормой у меня были три переустановки после апдейта - из-за косяков при установке апдейта, а не вчистую, кривых обнов первого дня, затыкающих дырки, смены интерфейса на Юнити и т.д. Классический виндоус-синдром накопительных обновлений.

Я пользовался контейнерным дистрибутивом ClearLinux - отличная идея, когда каждая программа в репозитории лежит со всеми зависимостями вместе в отдельной коробке, почти как в виндах бывает, убивающая проблемы неявных зависимостей на корню - но с мануалами было швах, а виндоус-синдром там был в терминальной стадии: невидимые неотключаемые обновления, в которых вполне может случиться такая мелочь, как забытый при сборке видеодрайвер, без которого система не загрузится. Вообще....fuuu
Хорошо, что домашнюю папку можно штатно выносить в другой раздел и не париться с форматом системного раздела.
Манджаро, на котором я оказался в итоге, радует. Штатные обновы систему не ломали ни разу, правда, и поиграть со старыми версиями не позволяют - роллинг-релиз же, а вот с софтом, который собирается из исходников в AUR, зависимости порой случаются. Но там - если авторы не напортачили в скрипте сборки }:-D - хватает всего лишь собрать прогу заново.Зато там можно спокойно найти в AUR оптимизированное ядро, скомпилировать под свой проц, указав всего одну строчку, и наслаждаться мощью :-)
И мануалы на ArchWiki как бы не лучше доков к Убунту
И вот этим я хотел бы закончить :-)
Наверняка вас бывали и не такие приключения. Поделитесь пожалуйста.


К слову, господа бородатые админы. Как заставить собраться из AUR нештатное ядро с нештатными заголовками так, чтобы эти заголовки использовались для сборки модулей dkms и virtualbox'а? Как-то не нашел я мануала...
 

реклама


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

linux история дис
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q)
3
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
115
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 объемом 2 ТБ
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
49
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
34
Обзор беспроводного пылесоса ILIFE Easine W100
11
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i7-11700F в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
14
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
31
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI
28
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3060 Dual OC V2
15

Интересные материалы

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9 января 2022 24
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: январь 2021
19 января 2022 49
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700 XT
12 января 2022 21
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme Glacial
18 января 2022 34
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
16 января 2022 31
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
21 января 2022 115

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Виталик Бутерин назвал имя предполагаемого создателя Биткоина Сатоши Накамото
59
24 смартфона Xiaomi скоро получат стабильную прошивку MIUI 13
4
NVIDIA рассказала о производительности GeForce RTX 3050 и вызвала насмешки среди геймеров
53
RTX 3050 протестировали в майнинге Ethereum - купить карту по рекомендованной цене не удастся
63
Китайский ровер "Юйту-2" обнаружил на обратной стороне Луны липкий грунт
10
Биткоин обвалился на новостях о запрете криптовалют в РФ, а Эфир бьёт ценовые антирекорды
104
В nVidia производительность новой RTX 3050 сравнивают с 5-летней GTX 1050
22
Новая тайваньская солнечная электростанция "Sun Rock" будет производить 1 млн кВт/час энергии в год
13
Intel планирует строить завод по производству чипов за $20 млрд в Огайо
7
Утро 21 января Биткоин и Эфир встретили сильным падением – приход криптозимы или очередная коррекция
107
Культовую The Elder Scrolls V: Skyrim запустили в 5К с 1300 модификациями и трассировкой лучей
5
Инсайдер: RTX 4080 и RTX 4090 появятся уже через полгода, а RTX 4060 подоспеет к Новому году
90
Обвал курса Эфира обрушил доходность майнинга – GeForce RTX 3080 окупается за 30 мес
66
NVIDIA GeForce RTX 3050 в 3DMark продемонстрировала производительность на уровне GTX 1660 Ti
56
Бюджетные видеокарты возвращаются в магазины РФ, а Radeon RX 6500 XT появилась в продаже за 43 000р
83
NVIDIA повысила цены на карты GeForce RTX 30 Founders Edition в Европе
11
Геймеры раскупили видеокарты Radeon RX 6500 ХТ по 43 000 р, а новинка уже на Авито у перекупщиков
82
Нужна ли в 2022 году дискретная видеокарта - Ryzen 3 3200G против 11 актуальных игр в тесте GG
25
Обогнавший Core i9-10900K бюджетный Celeron G6900 протестирован в играх - low-end гейминг от RGHD
9
Сделка с Xilinx может негативно сказаться на курсе акций AMD
1

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 4
13
Битва ветеранов: CPU Core i7-7700K и Ryzen 7 1700X в связке с GPU GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64
115
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть первая
33
Криптовалюты и доходы майнеров обрушились — когда ждать низких цен на видеокарты
41
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (M7600Q)
3
Долгий путь линуксоида. Часть 3 - Настоящие проблемы
+

Сейчас обсуждают

neSaint
18:59
Бред уже в заголовке - ДОКАЗАЛ ? Крипта вчера 40 сегодня 30 а через 8 месяцев? Очередной вброс для мамкиных балконных майнеров чтобы те бежали скупать неликвидную карту по в 3ое завышенной цене - чтоб...
Майнер купил видеокарту Radeon RX 6500 ХТ и доказал, что она способна отбить вложения всего за 8 мес
Олег Власов
18:59
Этот шакал,снова майнинг рекламирует,кто вообще его писульки читает и комментирует?
Майнер купил видеокарту Radeon RX 6500 ХТ и доказал, что она способна отбить вложения всего за 8 мес
Slow Mo
18:54
Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
Чувак
18:54
Это что за квест? ))
NVIDIA GeForce RTX 3050 в 3DMark продемонстрировала производительность на уровне GTX 1660 Ti
_KVV
18:53
не заверещит т.к. ему пофигу, это ты должен нервничать каждую минуту от графика валют, а нормальные люди не парятся и живут в кайф. Вообще майнинг на видюхах это удел нищеты, которая нищей и останется...
Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
Зеновий Радеонович
18:52
c каких это пор убогая 3060 начала считаться "оборудованием для добычи денег", а ее владелец "майнером"? А для игрулек можно и RX7000 подождать, что б уж наверняка не прожарку взять.
Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
Павел Бабяк
18:52
Считать cuda-ядра и сравнивать по ним производительность имеет смысл внутри одной архитектуры. С выходом ampere нвидиа стала как-то по-другому их считать, и этих ядер что-то больно дофига стало получа...
NVIDIA GeForce RTX 3050 в 3DMark продемонстрировала производительность на уровне GTX 1660 Ti
Михаил
18:51
На счет включил и работает ты врешь. Поработой с пк которые сломались на интеле поперебирай их. Поищи рабочее железо. Часто пк на интеле просто ставится потому что проверить больше нигде нельзя. Вот п...
20 признаков, характерных для фанатов Intel и AMD
_KVV
18:50
нищета все еще майнит на видеокартах? Фу позорище.
Обрушение рынка криптовалют привело к снижению их рыночной стоимости более чем на $1 трлн
REY_B_
18:50
Эти "100~120 баксов" похоже берёт Интел за чипсет. Думаете производители матерей забесплатно будут работать? Вот уж чем, но "корпорацией бобра", Интел становиться не намерена! Это к АМД, и то, она ско...
Intel предсказуемо осудила попытки разгона младших процессоров семейства Alder Lake-S
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем