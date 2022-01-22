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Спасибо за комментарии всем отметившимся ко второй части :-)



Я долго думал, как логически завершить тему.

Потому что освоиться с линуксом просто. Та же мышка, такие же меню, те же программы. Достаточно знать основы - что у жёсткого или твердого диска есть разделы, что у компьютера есть биос, как в Линукс называется диск C: - да, увы, конечно, нужно ещё и знать, что такое диск С: в Виндоус. Хотя если вы проскочили этап установки каким-то образом, например, дав Линукс поставить себя на новый диск по умолчанию - и это знать необязательно. Папки Документы, Загрузки и рабочий стол такие же.

Играть в линуксе во что-то новое и около того сейчас просто.

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Но ведь не может все быть так просто?!

Конечно, не может.

Но проблемы совсем не там.

Опять же, это лично мой опыт. Бородатые админы и не только наверняка найдут, где меня поправить и что добавить.

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И нет, проблемы даже не в оптимизациях. Проблемы в линуксе для юзера лично я находил в двух областях - установка и поддержка.

С установкой-то пояснить все просто. Есть установка простая, на уровне далее-далее-готово.

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А в другом случае обычно говорится "В процессе все будет под контролем и вы поймёте, как все работает" - но на деле всё наоборот: пока вы не разберётесь досконально в работе и особенно в нюансах работы и установки линукса (и конкретного дистрибутива), вы просто не сможете это поставить. Я - не смог.

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А с поддержкой всё делится на две части - поддержка софтом и поддержка мануалами. Теми самыми, которыми можно пользоваться в режиме copy-paste.

Не секрет - а может, для кого-то и секрет - что действительно разные дистрибутивы привязаны к разным библиотекам программ, которые зовутся репозиториями.

И программы в этих библиотеках могут быть - и таки да - собраны по-разному.

И поддерживаются/тестируются/устанавливаются/обновляются они тоже по-разному.

РедХат/Федора/Сентос с его RPM. Debian/Ubuntu - c DEB. Arch/Манджаро. Gentoo. Slackware...

Так вот главные геморрои юзера - раз это то, что мануал для одной системы не подходит для другой из-за разных путей и названий и тому подобного, а два - то, что все эти системы очень не любят обновления из-за множества скрытых зависимостей, которые фиг оттестируешь.Я называю это виндоус-синдромом - фейлы и неожиданные приключения после обновления.

Какие-то системы страдают меньше. Я сидел на Убунту с 9.04, через несколько коротких и все LTS релизы до 20.10. У меня навскидку никогда ничего не ломалось во время жизни системы - но попытка обновиться на следующий релиз всегда что-то ломала. Нормой у меня были три переустановки после апдейта - из-за косяков при установке апдейта, а не вчистую, кривых обнов первого дня, затыкающих дырки, смены интерфейса на Юнити и т.д. Классический виндоус-синдром накопительных обновлений.

Я пользовался контейнерным дистрибутивом ClearLinux - отличная идея, когда каждая программа в репозитории лежит со всеми зависимостями вместе в отдельной коробке, почти как в виндах бывает, убивающая проблемы неявных зависимостей на корню - но с мануалами было швах, а виндоус-синдром там был в терминальной стадии: невидимые неотключаемые обновления, в которых вполне может случиться такая мелочь, как забытый при сборке видеодрайвер, без которого система не загрузится. Вообще....fuuu

Хорошо, что домашнюю папку можно штатно выносить в другой раздел и не париться с форматом системного раздела.

Манджаро, на котором я оказался в итоге, радует. Штатные обновы систему не ломали ни разу, правда, и поиграть со старыми версиями не позволяют - роллинг-релиз же, а вот с софтом, который собирается из исходников в AUR, зависимости порой случаются. Но там - если авторы не напортачили в скрипте сборки }:-D - хватает всего лишь собрать прогу заново.Зато там можно спокойно найти в AUR оптимизированное ядро, скомпилировать под свой проц, указав всего одну строчку, и наслаждаться мощью :-)

И мануалы на ArchWiki как бы не лучше доков к Убунту

И вот этим я хотел бы закончить :-)

Наверняка вас бывали и не такие приключения. Поделитесь пожалуйста.





К слову, господа бородатые админы. Как заставить собраться из AUR нештатное ядро с нештатными заголовками так, чтобы эти заголовки использовались для сборки модулей dkms и virtualbox'а? Как-то не нашел я мануала...



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