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В этой статье будет измерено энергопотребление видеокарты KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE (1-Click OC) [36ISL6MD1VDK], видеокарта будет питаться от отдельного блока питания Corsair HX1000i c поддержкой Corsair Link Digital, позволяющей отслеживать параметры электропитания.

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Блок питания CX750 используется для питания материнской платы, процессора, жестких дисков. К блоку питанию HX1000i подключена видеокарта RTX 3060 Ti. Видеокарта подключена к блоку питания HX1000i одним 8-pin PCI-E и одним 6-pin PCI-E, один разъем питания питает видеокарту через Riser, а другой через стандартный разъем на видеокарте.

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Тестовая конфигурация

Процессор: Intel Core i5-10600K 5 GHz;

Материнская плата: ASUS PRIME Z490M-PLUS;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack RAM 4000 MHz (2 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (4000 MHz custom timings);

Охлаждение: DEEPCOOL Watercooler GAMMAXX L240T WHITE, 2 штуки Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А;

Корпус: отсутствует;

Блок питания: Corsair СX750 750 Watt CP-9020015-EU, Corsair HX1000i 1000W CP-9020074-EU;

Видеокарта: KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE.

Используемое ПО: HWiNFO64, GenericLogViewer.

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GPU Power [W] – энергопотребление GPU из Hwinfo64 красная линия на графике;

+12V OPwr Supply [W] – энергопотребление на выходе блока питания только по 12 В голубая линия на графике;

Содержание:

3DMark Time Spy Extreme

Bios 200 Вт

В первом тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power [W] максимальное энергопотребление 200 Вт, среднее – 197Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 217 Вт, среднее – 204 Вт. Во втором тестовом отрезке 3DMark Time Spy Extreme получены следующие результаты: GPU Power [W] максимальное – 200 Вт, среднее – 197 Вт, а для +12V OPwr Supply [W] максимальное – 226Вт, среднее – 203 Вт.



FurMark

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FurMark AAx0

Bios 200 Вт

В Furmark AAx0: максимальное значение GPU Power [W] 200 Вт, среднее – 199 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 226 Вт, среднее – 203 Вт.





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FurMark AAx8

Bios 200 Вт

В Furmark AAx8: максимальное значение GPU Power [W] 200 Вт, среднее – 199 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 226 Вт, среднее – 204 Вт.



Company of Heroes 2

1920x1080

Bios 200 Вт В Company of Heroes 2 1920x1080 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Power [W] 200 Вт, среднее – 192 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 200 Вт, среднее – 196 Вт.

3840x2160

Bios 200 Вт

Итог

В Company of Heroes 2 3840x2160 энергопотребление видеокарты составило: максимальное значение GPU Power [W] 200 Вт, среднее – 194 Вт, +12V OPwr Supply [W] максимальное – 232 Вт, среднее – 199 Вт.

Энергопотребление во всех тестах в таблице.

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