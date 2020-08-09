Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Тестирование в разгоне проходило 7 марта 2020 года при температуре воздуха 0 – минус 7 °C. На стоковых частотах тест проходил 26 июня 2020 года. Детальный обзор видеокарты может посмотреть по этой ссылке Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 470 DirectCU II: представитель незабвенной серии.

На видеокарту в разгоне был установлен универсальный waterblock фото ниже.

реклама

Память и VRM охлаждались вентилятором Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А.

анонсы и реклама Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

реклама

Стандартный BIOS имеет следующие лимиты.

реклама

BIOS был отредактирован, увеличены лимиты и напряжение, тайминги памяти были изменены, все изменения вы можете увидеть на скриншоте.

реклама

Тестовая конфигурация

Процессор: AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X;

Материнская плата: ZENITH EXTREME X399 SocketTR4 EATX;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 32GB DDR4 Kit RAM 4000 MHz (4 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (3400 MHz 14-15-14-30-44-1T);

Системный диск: i-FlashDisk NGFF 256GB M.2;

Охлаждение: A-Ryzen-Th-X, Magicool G2 Slim 360mm Radiator (MC-RAD360G2), MagicoolG2 Slim 240mm Radiator (MC-RAD240G2), 7 штук Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А, Zalman ZY2022CSL 200 мм, помпа SC600, waterblock и Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А для GPU;

Корпус: Zalman H1;

Блок питания: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU.

Видеокарта ASUS RX470-DC2-4G "Limited Edition" 4.0 GB, 90YV09J5-M0NA00;

Драйвера:

AMD Adrenaline 2020 20.2.2 в разгоне и AMD Adrenaline 2020 20.5.1 в стоке;

Windows 10 insider Preview.

Результаты тестов

Результаты одной картинкой





Все тесты проходили без записи видео через Relive. Максимальный прирост в 49% был получен в игре Ashes of the Singularity Escalation DX 11 видео ниже, средний прирост составил 32%.

Все графические настройки в играх и сами видео тесты может посмотреть в это плейлисте Rx 470 VS Rx 470 OC.

В итоге из самой дешевой RX 470 с помощью водяного охлаждения и мороза добились прироста в среднем 32%. Нехватка 4 ГБ памяти в Vulkan негативно сказалась на производительности видеокарты.

Небольшое сравнение производительности в синтетике между разными версиями драйверов в стоке. Результаты для драйверов 17.3.1 взяты отсюда Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 470 DirectCU II: представитель незабвенной серии.

Результаты в синтетике

На видеокарте в тесте на стоковых частотах были заменены вентиляторы на аналогичные, но обороты совсем другие: 30% - 1133 об/мин, 50% - 2531 об/мин, 75% - 3853 об/мин, 100% - 4541 об/мин.