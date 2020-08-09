ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
Тестирование в разгоне проходило 7 марта 2020 года при температуре воздуха 0 – минус 7 °C. На стоковых частотах тест проходил 26 июня 2020 года. Детальный обзор видеокарты может посмотреть по этой ссылке Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 470 DirectCU II: представитель незабвенной серии.
На видеокарту в разгоне был установлен универсальный waterblock фото ниже.
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Память и VRM охлаждались вентилятором Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А.
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Стандартный BIOS имеет следующие лимиты.
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BIOS был отредактирован, увеличены лимиты и напряжение, тайминги памяти были изменены, все изменения вы можете увидеть на скриншоте.
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Тестовая конфигурация
- Процессор: AMD Ryzen™ Threadripper™ 1950X;
- Материнская плата: ZENITH EXTREME X399 SocketTR4 EATX;
- Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 32GB DDR4 Kit RAM 4000 MHz (4 x 8GB), TXBD432G4000HC18FQC01 (3400 MHz 14-15-14-30-44-1T);
- Системный диск: i-FlashDisk NGFF 256GB M.2;
- Охлаждение: A-Ryzen-Th-X, Magicool G2 Slim 360mm Radiator (MC-RAD360G2), MagicoolG2 Slim 240mm Radiator (MC-RAD240G2), 7 штук Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А, Zalman ZY2022CSL 200 мм, помпа SC600, waterblock и Gentle Typhoon D1225C12 GT3000-P 0,22 А для GPU;
- Корпус: Zalman H1;
- Блок питания: Corsair HX1000i 1000 Watt, CP-9020074-EU.
- Видеокарта ASUS RX470-DC2-4G "Limited Edition" 4.0 GB, 90YV09J5-M0NA00;
- Драйвера:
- AMD Adrenaline 2020 20.2.2 в разгоне и AMD Adrenaline 2020 20.5.1 в стоке;
- Windows 10 insider Preview.
Результаты тестов
Все тесты проходили без записи видео через Relive. Максимальный прирост в 49% был получен в игре Ashes of the Singularity Escalation DX 11 видео ниже, средний прирост составил 32%.
Все графические настройки в играх и сами видео тесты может посмотреть в это плейлисте Rx 470 VS Rx 470 OC.
В итоге из самой дешевой RX 470 с помощью водяного охлаждения и мороза добились прироста в среднем 32%. Нехватка 4 ГБ памяти в Vulkan негативно сказалась на производительности видеокарты.
Небольшое сравнение производительности в синтетике между разными версиями драйверов в стоке. Результаты для драйверов 17.3.1 взяты отсюда Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 470 DirectCU II: представитель незабвенной серии.
На видеокарте в тесте на стоковых частотах были заменены вентиляторы на аналогичные, но обороты совсем другие: 30% - 1133 об/мин, 50% - 2531 об/мин, 75% - 3853 об/мин, 100% - 4541 об/мин.
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