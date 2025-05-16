Его участие призвано усилить дипломатический процесс и приблизить стороны к возможному перемирию.

Проходят переговоры между Россией и Украиной при участии делегации США, которую возглавляет госсекретарь США Марко Рубио. Информацию подтвердило турецкое агентство Anadolu.

Американскую делегацию сопровождает спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он ранее подтвердил свое участие и сообщил, что прибудет в Стамбул совместно с Рубио. С турецкой стороны главным переговорщиком выступает министр иностранных дел Хакан Фидан, который играет роль своеобразного модератора между сторонами конфликта.

Россию на переговорах представляет помощник президента Владимир Мединский. Вместе с ним в делегацию вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Игорь Костюков, заместитель министра обороны Александр Фомин, а также команда экспертов, специализирующихся на вопросах безопасности и внешней политики.

Украину на переговорах представляет министр обороны Рустем Умеров. В его команде находится 11 человек, среди которых первый заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Кислица, представители СБУ и внешней разведки, а также старшие офицеры украинской армии.