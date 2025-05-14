Следственный комитет России начал расследование в отношении высокопоставленных сотрудников управления по вопросам миграции МВД по Ростовской области. По данным следствия, двое руководителей — начальник всего управления и глава одного из его отделов — подозреваются сразу по двум серьезным статьям: превышение должностных полномочий и организация незаконной миграции.

История произошла вокруг 18 иностранных граждан. По имеющейся информации, эти мигранты не имели сертификатов, подтверждающих знание русского языка, истории и законодательства РФ. Это обязательные документы для получения или продления разрешения на работу. Однако, несмотря на это, подозреваемые полицейские якобы распорядились не аннулировать разрешения на работу, создав, по сути, комфортные условия для нелегального пребывания иностранцев на территории страны.

Хотя официальные источники пока не называют фамилии фигурантов дела, по данным ТАСС, под следствием оказался Александр Мельников, руководитель областного управления миграционной службы. Источник РБК также подтвердил эту информацию: Мельников задержан, а его коллега — руководитель отдела — временно отстранён.

Пока вина подозреваемых не доказана, они отстранены от выполнения служебных обязанностей. В МВД подчеркнули: если факты подтвердятся, сотрудников уволят по закону, и им грозит уголовное наказание.

Согласно российскому законодательству, мигранты обязаны сдавать экзамен на знание языка, истории и правовой системы России. Этот документ — своего рода пропуск в легальное трудоустройство. Без него разрешение на работу не выдают или аннулируют. И вот тут-то, как утверждает следствие, полицейские решили закрыть глаза на отсутствие сертификатов, что автоматически превратило 18 человек в нелегалов, пусть и с «на бумаге» действующими документами.

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История с ростовскими полицейскими всплыла на фоне активной борьбы властей с нелегальной миграцией. Ещё в марте президент России Владимир Путин поставил задачу МВД — навести порядок в этой сфере. Ведомство не откладывало: была создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, которую возглавил заместитель Генпрокурора Андрей Кикоть.

Задача нового подразделения — упорядочить миграционные процессы, проследить за тем, чтобы иностранцы соблюдали законы, и снизить уровень противоправной деятельности, связанной с миграцией. То есть, в простых словах, прекратить бардак с фиктивными разрешениями, липовыми документами и схемами, которые позволяют приезжим работать в России безо всяких оснований.