Путин на встрече с «Деловой Россией» заявил, что иностранным компаниям, покинувшим рынок, не стоит рассчитывать на автоматическое возвращение. Простого извинения мало — решения будут приниматься с учётом национальных интересов, прошлого поведения бизнеса и реальной выгоды для страны.

В Кремле прошла встреча президента Владимира Путина с представителями «Деловой России». Там и прозвучала фраза — если возвращение иностранного бизнеса невыгодно России, надо найти «тысячу причин», чтобы отказать. Даже если по правилам ВТО. А одну причину можно оставить — для споров лет на 15.

Алексей Репик, глава «Деловой России», предложил не пускать всех под одну гребёнку. Есть ведь компании, что продолжали инвестировать, уважительно ушли, да ещё и оставили активы для выкупа. Им, мол, можно вернуться — но не просто так, а через создание совместных предприятий, где контроль останется у российских партнёров.

А вот те, кто ушёл со скандалом, критикуя Россию, а то и финансируя ВСУ, — сначала пусть принесут извинения. Причём публично. И это — только первый шаг. Президент кивнул: да, извинений недостаточно. Нужна прагматика. Всё должно быть в интересах страны. Если выгодно — тогда можно. Если нет — сами понимаете.

Путин напомнил: Россия уже проходила такое в 2018–2019 годах. Тогда сельхозпроизводители вышли на уровень, при котором отпала нужда в иностранных поставках. И просили: не пускайте никого обратно, у нас теперь своё — и качественное, и дешевле.