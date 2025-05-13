Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
Путин подчеркнул, что одних извинений недостаточно для возвращения иностранного бизнеса в Россию
Путин на встрече с «Деловой Россией» заявил, что иностранным компаниям, покинувшим рынок, не стоит рассчитывать на автоматическое возвращение. Простого извинения мало — решения будут приниматься с учётом национальных интересов, прошлого поведения бизнеса и реальной выгоды для страны.

В Кремле прошла встреча президента Владимира Путина с представителями «Деловой России». Там и прозвучала фраза — если возвращение иностранного бизнеса невыгодно России, надо найти «тысячу причин», чтобы отказать. Даже если по правилам ВТО. А одну причину можно оставить — для споров лет на 15.

Алексей Репик, глава «Деловой России», предложил не пускать всех под одну гребёнку. Есть ведь компании, что продолжали инвестировать, уважительно ушли, да ещё и оставили активы для выкупа. Им, мол, можно вернуться — но не просто так, а через создание совместных предприятий, где контроль останется у российских партнёров.

А вот те, кто ушёл со скандалом, критикуя Россию, а то и финансируя ВСУ, — сначала пусть принесут извинения. Причём публично. И это — только первый шаг. Президент кивнул: да, извинений недостаточно. Нужна прагматика. Всё должно быть в интересах страны. Если выгодно — тогда можно. Если нет — сами понимаете.

Путин напомнил: Россия уже проходила такое в 2018–2019 годах. Тогда сельхозпроизводители вышли на уровень, при котором отпала нужда в иностранных поставках. И просили: не пускайте никого обратно, у нас теперь своё — и качественное, и дешевле.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#санкции #инвестиции #путин #импортозамещение #экономика россии #вто #возвращение компаний #иностранный бизнес #деловая россия
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
16
Китайский инженер-любитель установил мировой рекорд скорости для микродронов — 340,78 км/ч
1
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
3
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
6
Tekken 8 анонсировала второй сезон с новыми персонажами и коллаборациями
+
Path of Exile 2 готовит масштабное обновление игры
+
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Doom The Dark Ages демонстрирует приемлемую производительность на Steam Deck
+
Blackview представляет флагманский смартфон BL7000 с ИИ и защитой по стандарту MIL‑STD‑810H
+
Из-за нестабильного подводного разлома ряду территорий США грозят землетрясение и цунами
3
Star Wars The Old Republic готовит крупное обновление Dynamic Worlds
+
Генерация кадров на уровне драйвера NVIDIA Smooth Motion заработала с графическим API Vulkan
+
Casio и Hender Scheme готовят новую коллаборацию часов G-Shock
+
В XDA рассказали о 6 популярных мифах о графике и производительности в видеоиграх
1
Samsung Galaxy Z Fold7 будет выпущен как менее компактный складной Android-смартфон
1
AMD Ryzen Zen 6 будут иметь на 50% больше ядер и 3D V-Cache, чем текущие модели Zen 5
3
Китай создал сверхточную модель океана LICOMK++ вопреки санкциям США
+
Xiaomi представила робот-пылесос Mijia M40S с мощностью всасывания 23 000 Па
2
Видеокарты AMD RX 9060 XT появились у ритейлеров
+
Серия Realme GT 7 получит аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт
+

Популярные статьи

Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
108
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
14
"Громовержцы": очередная поделка от Марвел с попыткой перезапуска франшизы
8
Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
1
Aliens vs. Predator (2010): воспоминания о том, как я "стелсил" за Чужого (субъективное мнение)
+
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
33
Новая уязвимость BadWDSD для PlayStation 3 меняет взгляд на золотое поколение видеоигр
5
12 простых и проверенных временем способов продлить жизнь игровой видеокарте в 2025 году
5
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
7
Surfshark: популярные браузеры слишком активны в сборе персональных данных
10

Сейчас обсуждают

XwrieR
21:06
Про своё и качественное и дешевле это конечно только в прекрасной россии про которую рассказывают по телевизору. По факту свои же барыги взвентили цены и боятся что придут снова западные компании и за...
Путин подчеркнул, что одних извинений недостаточно для возвращения иностранного бизнеса в Россию
Anakeen
21:01
"Или как я написал нейтральную статью будучи ограниченным" Можно подумать, что остальные ты писал в другом состоянии. А на последнем фото гонорар за очередную статью?
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
drop_dragon
20:59
Не фиг там ВВ делать. ВВ сказал же встреча, ради встречи нет смысла.
Келлог сообщил, что Трамп может отправится на переговоры в Стамбул, если туда приедет Путин
Mallory
20:45
Это на условном пикабу можно всякую дичь с видом эксперта нести. На профильном ресурсе человека несущего бред быстро поставят на место, вне зависимости от темы. Собственно что и произошло.
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
Mallory
20:37
Так если бы пришел адекватный человек с идеями хоть немного похожими на адекватные, с ним бы нормально обсудили все.
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
Владислав Зимин
20:31
Это вообще к чему?
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Mallory
20:17
На ЛОРе прекрасно понимают какой бред несет Чимбал. Тут же либо не понимают, либо понимают, но деньги не пахнут.
Почему "линуксоидов" не уважают на примере известного ресурса "ЛОР"
Bryant333
20:17
интел одно время русские делали.
В РФ создадут процессорную архитектуру «Эльбрус-Б», которая будет до 200 раз быстрее AMD и Intel
Evgeniy Tikhonov
20:16
Встройки тоже бывают разные, одни встройки почти ничего не могут, другие как мх570 или аналоги от АМД 780 могут на средних настройках тянуть почти все
Как Radeon RX 9070 ХТ стала самой выгодной видеокартой для сборки игрового ПК, и что не так с NVIDIA
Mallory
20:11
Угарно. Персонаж не смог осилить права доступа и автомонтирование внешнего накопителя в директорию. Но виноват у него всегда линукс. И теперь он пошел перепаковывать чужие блобы заявляя что что-то о...
Представляю перспективный способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем