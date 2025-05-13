Европейский союз готовится ввести санкции против почти 200 судов, связанных с российским теневым флотом, с целью усиления давления на Россию. Новый пакет ограничений, который планируется принять до 20 мая, также затронет более 50 российских граждан и компаний.

Европейский союз собирается ввести очередной, уже 17-й пакет санкций против России. В числе прочего — почти 200 судов, которые Брюссель считает частью теневого флота, обходящего ограничения на экспорт российской нефти. Об этом пишет EUobserver со ссылкой на дипломатов.

Ожидается, что окончательное решение примут 20 мая. В список попадут 149 новых судов, большинство из которых курсируют в Черном море, Восточном Средиземноморье, а также вблизи Индии и Китая. Примерно 25 из них сейчас ходят по Балтике и Северному морю. Только 15 из 149 судов идут под российским флагом.

Черный список означает что внесенным судам запретят заход в порты ЕС, их не будут обслуживать европейские страховые, ремонтные и топливные компании. Если новый список утвердят, под ограничения Евросоюза попадут уже около 350 судов — с учетом предыдущих пакетов. Это своего рода антирекорд.

Кроме флота, санкции затронут 54 физических лица и 14 компаний. Их обвиняют в помощи российским военным. Также планируется ужесточить экспорт технологий двойного назначения — тех, что могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. По данным Reuters, в санкционный список могут попасть и пять китайских компаний.

Франция заявила, что ЕС хочет согласовать меры с США. В январе администрация Джо Байдена уже ввела самый жесткий за всю историю пакет санкций против энергетического сектора России. Тогда в списке оказалось более 180 судов, включая нефтяные танкеры, ледоколы и газовозы.

Американский сенатор Линдси Грэм, близкий к Дональду Трампу, недавно заявил о растущей поддержке законопроекта с 500-процентными пошлинами для покупателей российской нефти и газа. Он считает, что это будет "сокрушительный" удар по российской экономике.

Тем временем Великобритания не отстает. На прошлой неделе она ввела свой, крупнейший в истории, пакет санкций — сразу против 100 нефтяных танкеров, которые считает связанными с российским теневым флотом.