Кремль заявил, что Россия не примет «язык ультиматумов» в переговорах, подчеркивая важность уважительного диалога для мирного урегулирования.

Москва готова к серьезному и вдумчивому диалогу по урегулированию конфликта на Украине. Однако любые попытки давления, особенно в форме ультиматумов, вызывают решительный отказ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, подчеркнув, что такой стиль общения с Россией неприемлем.

По его словам, для эффективного урегулирования необходимо учитывать интересы всех сторон, а не пытаться навязывать условия одной из них. Песков отметил, что Москва открыта к поиску долгосрочного мирного решения, но только в рамках уважительного диалога.

10 мая в Киеве прошла встреча стран, входящих в так называемую «коалицию желающих». На ней прозвучал призыв к России — прекратить огонь на 30 дней, начиная с 12 мая. В случае отказа были озвучены угрозы введения дополнительных санкций со стороны США, ЕС и Украины.

Этот шаг стал очередной попыткой западных стран оказать давление на Москву и вынудить ее к уступкам. Однако российская сторона дала понять: путь давления — тупиковый. Вместо этого предлагается открытый, равноправный формат переговоров.

Президент России Владимир Путин в ответ выступил с предложением — провести прямые переговоры с Киевом 15 мая в Стамбуле. Он подчеркнул: для начала диалога не требуется никаких предварительных условий. Это означает, что Москва готова обсуждать ключевые вопросы немедленно, не выдвигая требований.

Такой подход, по словам Пескова, уже получил поддержку от ряда зарубежных лидеров. Это говорит о том, что в международном сообществе сохраняется интерес к дипломатическому урегулированию и поиску компромисса.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев ожидает прекращения боевых действий с понедельника. Он также выразил готовность лично присутствовать на встрече в Стамбуле 15 мая.