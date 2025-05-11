Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко ответил на критику главы дипломатии ЕС Каи Каллас за его визит в Москву. Он подчеркнул, что поездка была актом уважения к памяти погибших во Второй мировой, а не политическим заявлением, и напомнил: никто не вправе диктовать условия суверенному государству, даже из Брюсселя.

Премьер Словакии Роберт Фицо не стал держать обиды после критики от Каи Каллас — главы европейской дипломатии. Он сказал: Никто не вправе указывать, куда ехать и что делать руководителю независимой страны. Особенно если визит — не протокольный, а с человеческим смыслом, с уважением к истории.

По его словам, Каллас уже второй раз на публике поучает его за поездку в Москву. А он туда поехал поклониться памяти больше чем 60 тысяч солдат Красной Армии, которые отдали жизни за освобождение Словакии во Вторую мировую. Это, говорит Фицо, не политический жест и не подмигивание Москве, а простой человеческий акт. Без политики — только память, уважение и благодарность.

Сказал, что сам лично хочет всё объяснить Каллас. Не по бумажке, не через пресс-секретаря, а прямо — в глаза. Да, она крупный чиновник. Но не королева. И уж точно не наставник премьеру суверенного государства.

Фицо напоследок добавил, что Каллас лучше бы сосредоточилась на своих прямых задачах — строить внешнюю политику ЕС. А не читать мораль премьерам, которых выбрал народ. «Мы с ней не в одном штабе. У нас разные задачи и разная ответственность. Пусть делает своё дело. А я займусь своим», — сказал он. И закрыл тему.