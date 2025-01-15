Борис Писториус, министр обороны, анонсировал установку системы ПВО Patriot в польском Жешуве. Этот шаг — часть визита Писториуса в Киев, где он обсуждал, как еще помочь Украине.

Борис Писториус, министр обороны Германии, заявил о решении установить системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot в польском городе Жешув. Это заявление сделано в рамках визита Писториуса в Киев, где он обсуждал дальнейшие шаги по поддержке Украины.

Город находится в Подкарпатском воеводстве и уже давно является логистическим хабом для поставок военной помощи Украине. Борис Писториус подчеркнул, что это решение поможет улучшить обороноспособность региона и усилит безопасность не только Украины, но и стран Восточной Европы.

Министр обороны Германии отметил, что лично примет участие в процессе установки этих систем, чтобы гарантировать своевременное их развертывание в январе этого года.

В рамках своего визита в Киев Писториус также обсудил с украинскими властями дальнейшие шаги по военной поддержке. Он отметил, что Германия готова предоставить дополнительные средства и технику для украинских сил, включая противовоздушные системы, танки, беспилотники и другую военную технику. В частности, в списке поставок значатся две пусковые установки Patriot, ЗРК IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, а также зенитные танки Gepard, которые будут оснащены дополнительными снарядами и запасными частями.

Кроме того, в рамках помощи Украине планируется поставка 12 машин кинетической защиты от Diehl Defence и управляемых ракет AIM-9L/I-1 Sidewinder.

Германия не единственная страна, которая оказывает поддержку Украине в рамках расширенного пакета военной помощи. Ранее Норвегия объявила о намерении отправить ракеты NASAMS и истребители F-35 в Жешув для защиты местных объектов, в том числе аэропорта. Однако поставки столкнулись с некоторыми логистическими трудностями, когда судно Finlandia Seaways с ракетами для Польши застряло в проливе Кармсунн, что немного задержало процесс.

Польша, Франция и Италия также активно участвуют в военной поддержке Украины. На недавней встрече министров обороны этих стран обсуждался дальнейший план действий для обеспечения безопасности и защиты украинских территорий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что поддержка Западом Украины напрямую вовлекает эти страны в конфликт. Российская сторона считает, что такие действия лишь усугубляют ситуацию и могут привести к дальнейшему обострению конфликта.