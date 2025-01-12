Кадры с завода "Танеко" вызвали шквал слухов о пожаре. Однако власти и руководство предприятия быстро расставили все точки над i.

Оранжевое сияние, которое приняли за пожар, оказалось обычной работой факелов. В администрации города объяснили: яркий свет связан с плановыми изменениями в оборудовании.

Факелы на заводе – штука привычная. Они сжигают лишний газ, чтобы избежать проблем. В ночное время такое зрелище может выглядеть внушительно, но это лишь часть технологии.

Слухи подогрел ещё один факт: эвакуация сотрудников. Тут, конечно, сразу заподозрили неладное. Но, как сообщили в пресс-службе, причина банальна – сработала тревожная сигнализация. Это стандартный протокол, никакой реальной угрозы не было.

Лилия Галимова, официальный представитель руководства республики, напомнила: сообщения о пожаре – фейк. О плановых работах завод предупреждал заранее, но, видно, слухи всё равно оказались шустрее.

В это же время МЧС предупредило о возможных атаках беспилотников. Аэропорты Татарстана временно приостанавливали полёты, что добавило масла в огонь. В Нижнекамске рейсы отменяли трижды за день.