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В Китае разработали переносные атомные часы NIM-TF3
В Китае представили переносные атомные часы NIM-TF3, которые способны работать в самых сложных условиях и задать новый уровень точности для военных и технологических систем.

Ученые создали переносные атомные часы NIM-TF3, которые, по сути, могут задать новый стандарт точности. Об этом сообщает издание South China Morning Post (SCMP).

Высота нового устройства достигает 1,5 метра, а размеры сопоставимы с небольшим холодильником. Благодаря компактным габаритам, прибор легко размещается в военном грузовике и может транспортироваться на значительные расстояния. Однако главным преимуществом остается фантастическая точность: погрешность измерений составляет менее одной пятой квадриллионной доли секунды.

Традиционные атомные часы обычно устанавливаются в специально оборудованных помещениях, защищенных от внешних воздействий. Но NIM-TF3 готовы к работе в полевых условиях.

Зачем это нужно? Да хотя бы для синхронизации военных операций: радары, которые разделяют тысячи километров, теперь смогут работать как одно целое. Особенно это важно для поиска и отслеживания истребителей-невидимок.

Кроме того, прибор станет важным элементом для совершенствования систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), улучшая их способность подавлять сигналы противника. Улучшение качества передачи больших объемов данных также входит в число ключевых преимуществ устройства.

Атомные часы разработаны специалистами Национального института метрологии Китая. Одной из главных особенностей является способность устройства работать автономно в течение длительного времени без необходимости профессионального обслуживания.

#китай #ученые #атомные часы
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