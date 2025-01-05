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FT охарактеризовала стратегию Си в случае возвращения Трампа как подход в духе Дона Корлеоне
Китай разработал трёхуровневую стратегию противодействия США: экономические контрмеры, внутренние реформы и укрепление международных связей. Пекин готовится к возможному возвращению Трампа, демонстрируя жёсткость и гибкость в глобальном противостоянии.

Пекин начал претворять в жизнь три стратегических плана в отношении США. В ход пошли ответные экономические меры, внутренние реформы и укрепление международных связей. Эти шаги направлены на то, чтобы под шумок глобальной торговой войны Китай мог занять более прочные позиции в мировой игре.

Первым делом Пекин перекрыл кран с поставками стратегических минералов в США. На этом Китай не остановился: развернул антимонопольное расследование против Nvidia.

Эксперт из Джорджтаунского университета Эван С. Медейрос назвал это «показательной акцией». Мол, Пекин не только делает предупредительный выстрел, но и выстраивает задел на переговоры.

Осенью 2023 года Китай решил тряхнуть казной: налоговые льготы, денежные стимулы, всё ради бизнеса и народа. Медейрос отмечает: эта стратегия помогает смягчить удары в экономическом ринге с США.

Да, не всё получается гладко, но прогресс заметен. Пекин демонстрирует, что умеет играть не только в долгую, но и в быструю. Управление экономикой становится всё более гибким, а страна — устойчивее к внешним вызовам.

Примером стал визит Си Цзиньпина в Перу, где он открыл новый глубоководный порт. Это событие способно перевернуть торговый баланс с Латинской Америкой — регионом, который снабжает Китай энергией, продовольствием и ресурсами.

К тому же, встречи с главами международных экономических организаций показали: Китай намерен быть маяком стабильности в мире и противодействовать протекционизму.

На южном фронте Пекин делает ставку на ослабление влияния США. Китай усиливает своё присутствие в Азии и Латинской Америке, укрепляя альянсы.

Эксперты предполагают, что отношения между Си Цзиньпином и Трампом будут прагматичными, но жёсткими. Деловой подход и переговоры в духе «Крестного отца» намекают: уступать никто не собирается.

Китай готовится к возможным сюрпризам. Возвращение Трампа в Белый дом — один из главных рисков. Например, введение 60-процентных пошлин на китайский импорт может стать детонатором новой торговой войны.

#nvidia #сша #санкции #пекин
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