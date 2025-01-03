Танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении электрического кабеля Estlink 2, стал причиной международного скандала. Финские власти требуют ареста судна, а мировые лидеры обсуждают усиление безопасности и санкций.

оказался в эпицентре международного скандала. 26 декабря финские правоохранители задержали нефтетанкер Eagle S, шедший из Санкт-Петербурга в Египет, подозревая его в повреждении электрического кабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию. Финская компания Fingrid, управляющая электросетями, потребовала ареста судна, чтобы обеспечить компенсацию за нанесённый ущерб.

Следователи нашли рядом с местом повреждения кабеля характерные следы якоря, которые тянутся на многие километры. Эти улики стали основой для обвинений. Финская сторона полагает, что танкер Eagle S, ходящий под флагом Островов Кука, связан с так называемым «теневым флотом» России, который занимается обходом санкций при экспорте нефти.

Оператор Fingrid подал в суд Хельсинки запрос на арест танкера, чтобы гарантировать возмещение ущерба. В компании сообщили, что точные масштабы повреждений станут ясны после завершения технического обследования.

Эстонский премьер Кристен Михал назвал задержание танкера уникальным случаем. Он отметил, что атаки на критическую инфраструктуру становятся регулярной угрозой, требующей оперативного реагирования и усиления защиты стратегически важных объектов.

Генсек НАТО Марк Рютте призвал усилить военное присутствие альянса в Балтийском море, чтобы предотвратить подобные случаи. А глава МИД Германии Анналена Бербок предложила ужесточить санкции против России и нарастить расходы на безопасность.