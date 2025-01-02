Прекращение транзита российского газа через территорию Украины вызвало рост напряжения на энергетических рынках Европы. Словацкий оператор SPP предупредил о риске дефицита газа и увеличении цен, что может серьезно повлиять на экономическую стабильность стран Евросоюза.

С 1 января транзит газа через Украину прекратился — Киев не стал продлевать контракт с «Газпромом». Теперь российский газ не доходит ни до Молдавии, ни до Австрии, Италии, Чехии, Словакии. Украинская сторона мотивирует своё решение заботой о нацбезопасности и желанием подрезать крылья российскому влиянию.

Словацкий оператор SPP уже выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией: рынок газа штормит, оптовые цены поползли вверх. Зима холодная, а запасы не бездонные, так что в Европе может запахнуть нехваткой топлива. А это значит, придётся метаться в поисках новых поставщиков, выкладывать уйму денег и терять время.

Словакия оказалась в непростом положении. Раньше она получала российский газ по удобной цене и имела прибыль от транзита.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко раскритиковал действия Киева. Он заявил, что это решение принесёт серьёзные проблемы не только России, но и всему Евросоюзу. И в этом его поддерживают многие европейские политики, которые видят, как стабильность энергоснабжения летит под откос.

В «Газпроме» тоже негодуют. Компания утверждает, что отказ Украины от контракта обернулся дополнительными трудностями для европейских потребителей. Теперь им придётся платить за газ с удвоенной накруткой.