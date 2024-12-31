В Санкт-Петербурге в связи с ухудшением погодных условий и угрозой волн высотой до 2,5 метров временно закрыли затворы дамбы. Меры приняты для предотвращения возможного наводнения и защиты города от подъема уровня воды в Невской губе. Судоходство по Кронштадтскому фарватеру также приостановлено до нормализации обстановки.

В Петербурге ветер усилился до 19–24 м/с, а волны в Финском заливе перевалили за два метра. Судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру пришлось временно прекратить.

Чтобы избежать подтоплений, затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) закрыли, полностью перекрыв поступление воды из Финского залива в Невскую губу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале дамбы.

Затворы закрылись утром 30 декабря в 9:02 по Москве. Откроют их только тогда, когда ветер успокоится, а волны стихнут. МЧС подчеркнуло, что это необходимо, чтобы не допустить опасного подъема уровня воды в устье Невы.

По прогнозам, западный ветер в ближайшие часы разгонится до 24 м/с, а в незамерзших участках залива волны могут достигать 2,5 метров. Такая обстановка чревата наводнениями, особенно учитывая свойственные Балтике нагонные волны.

Судоходство через Кронштадтский фарватер пока заморожено. Кстати, это не первый случай — затворы уже закрывали в ноябре дважды, 16-го и 30-го числа.

Комплекс защитных сооружений, завершенный в 2011 году, стал настоящим спасением для города. Дамба через Финский залив — уникальное инженерное творение. В её состав входят насыпи, судоходные каналы, транспортный тоннель и мосты.

До постройки КЗС Петербург почти ежегодно страдал от наводнений. За три века их было около 300, а спокойных лет — всего 150.