Две крупнейшие японские компании, Honda и Nissan, обсуждают историческое слияние, чтобы противостоять растущей конкуренции со стороны китайских и американских автопроизводителей. Объединение позволит создать третьего по величине автогиганта в мире с амбициозной целью достичь годового объема продаж в $191 млрд.

Honda и Nissan, две крупных японских компании, давно меряются силами на внутреннем рынке, где занимают второе и третье места. Но в последнее время обе ощутили на себе напор конкурентов — китайские бренды вроде BYD и американский Tesla наступают на пятки. Как сообщает Reuters, именно это и подталкивает переговоры о слиянии.

Если сделка состоится, новая группа сможет на равных соперничать с мировыми лидерами Toyota и Volkswagen. Гендиректор Honda Тосихиро Мибе отметил, что к 2030 году компании нужно серьезно укрепить свои позиции, чтобы выдерживать натиск глобального рынка.

Слияние сулит немалую финансовую выгоду в 30 триллионов иен (около $191 млрд) в годовом объеме продаж и операционная прибыль свыше 3 триллионов иен. Завершить переговоры планируют к середине 2025 года, а к августу 2026-го появится новая холдинговая компания.

Ходят слухи, что в новый альянс может войти и Mitsubishi Motors, где Nissan имеет значительную долю. Если это произойдет, сделка станет крупнейшим слиянием в автомобильной индустрии со времен объединения Fiat Chrysler и PSA в 2021 году.

По данным Financial Times, Nissan сейчас ощущает сильное финансовое давление и ищет крупного инвестора, чтобы избежать проблем.