Катар оказался под угрозой санкций от Евросоюза за несоблюдение экологических и социальных стандартов. Министр энергетики Саад аль-Кааби заявил, что страна прекратит поставки СПГ в Европу, если штрафы будут наложены на QatarEnergy. Основная сложность для Катара — выполнение директивы ЕС о корпоративной устойчивости, которая требует масштабных и дорогостоящих проверок.

Катар оказался под угрозой штрафов за несоблюдение экологических норм и нарушение прав человека. Это заметно накаляет обстановку между страной и Евросоюзом.

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби высказался резко: если ЕС наложит штрафы на госкомпанию QatarEnergy, поставки СПГ в Европу могут прекратиться. В интервью Financial Times он заявил:

«Я не допущу, чтобы нас наказывали. Я прекращу поставки газа в Европу».

По словам министра, доходы QatarEnergy составляют около 5% бюджета страны. Потеря этих средств, по его мнению, неприемлема.

Ключевая проблема — требования ЕС о корпоративной устойчивости. Аль-Кааби уточнил, что их выполнение потребует масштабного аудита, включающего около 100 тысяч компаний, связанных с цепочкой поставок QatarEnergy. Это не только огромные финансовые затраты, но и серьёзный вызов с точки зрения человеческих ресурсов.

Министр также выразил скепсис насчёт достижения энергокомпаниями нулевого уровня выбросов. Он подчеркнул, что это технически сложно и экономически невыгодно.

Катар не исключает уплату штрафов, но лишь в том случае, если их расчёт будет основываться на доходах от деятельности в Европе, а не в мировом масштабе. Аль-Кааби считает нынешние условия директивы практически невыполнимыми.

В прошлом году Катар поставил в Европу 15,5 млрд кубометров газа, что составило 5,3% от общего импорта ЕС. Это позволило стране занять шестое место среди поставщиков.