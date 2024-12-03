Появились первые снимки нового автомобиля от BYD. Это полностью электрический седан, который обещает стать самым бюджетным предложением компании в категории подобных автомобилей.

Появились первые снимки нового автомобиля от BYD. Это полностью электрический седан, который обещает стать самым бюджетным предложением компании в категории подобных автомобилей.

По данным Autohome, новинка представляет собой автомобиль начального уровня. Об этом говорят такие детали, как классические дверные ручки и небольшие колеса. Кроме того, порт зарядки расположен на правом крыле автомобиля. Обычно такой дизайн характерен для бюджетных моделей BYD.

На снимках видно, что автомобиль отличается компактными размерами. Его габариты, скорее всего, будут меньше, чем у популярной модели BYD Qin. Запуск нового седана запланирован на 2025 год. Производитель пока не раскрыл всех технических характеристик.