Государственная комиссия завершила испытания космического комплекса «Метеор-3М» с аппаратом «Метеор-М» № 2-4, разработанного для дистанционного зондирования Земли и атмосферных исследований. Спутник предназначен для метеорологии, мониторинга экологии и помощи в чрезвычайных ситуациях.

Космическая отрасль России сделала важный шаг вперёд: государственная комиссия завершила лётные испытания космического комплекса «Метеор-3М» с аппаратом «Метеор-М» № 2-4. Пресс-служба Роскосмоса сообщила, что комплекс рекомендован для принятия в эксплуатацию.

Комплекс «Метеор-3М» разработан для выполнения широкого спектра задач по дистанционному зондированию Земли. Он помогает решать задачи метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, а также вести климатический мониторинг. Кроме того, система эффективно используется для наблюдения за экологической ситуацией и чрезвычайными происшествиями, будь то природного или техногенного характера.

Среди научных задач комплекса – глобальный анализ атмосферы и проведение гелиогеофизических исследований. Его оборудование также играет ключевую роль в спасательных операциях, обеспечивая своевременное предоставление данных.

Для обновления и поддержания работоспособности системы корпорация «ВНИИЭМ» работает над созданием новых спутников. В рамках текущего контракта готовятся к запуску аппараты «Метеор-М» № 2-5 и № 2-6. Они должны обеспечить непрерывность и повышение точности данных, поступающих с орбиты.