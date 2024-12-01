Intel активно работает над продвижением своих производственных мощностей, предоставляя их другим компаниям. Недавно корпорация сосредотачивалась исключительно на выпуске собственных чипов, но еще в 2011 году начала рассматривать возможность сотрудничества с Apple.
Доктор Моррис Чанг, основатель TSMC, в своей автобиографии подробно рассказал о становлении компании и важнейших встречах, повлиявших на развитие отрасли. Одной из таких стала встреча с Тимом Куком, генеральным директором Apple, где обсуждалась перспектива производства чипов для американской корпорации.
Кук, однако, выразил сомнения в возможностях контрактного производства Intel. Как отмечает Чанг, этот разговор оказался судьбоносным для индустрии: впоследствии Apple выбрала TSMC в качестве основного производителя своих чипов.
В марте 2011 года Intel узнала о переговорах между TSMC и Apple. Корпорация немедленно связалась с Тимом Куком, пытаясь переубедить его в пользу собственного производства. Вмешательство Intel привело к временному приостановлению переговоров между Apple и TSMC. Однако спустя два месяца Кук окончательно сделал выбор в пользу TSMC.
TSMC на тот момент уже зарекомендовала себя как лидер в производстве передовых чипов. Технологии компании обеспечивали высокую производительность и энергоэффективность, что идеально соответствовало требованиям Apple. К тому же TSMC предлагала более гибкие условия сотрудничества, что стало ещё одним важным аргументом в её пользу.
Несмотря на прошлые неудачи, Intel не теряет надежды на совместную работу с Apple. Согласно последним данным, компания может начать производство процессоров Apple A20 для iPhone 18, используя свои новейшие технологии Intel 18A.