В 2011 году Apple выбрала TSMC вместо Intel в качестве производителя своих чипов, что повлияло на развитие полупроводниковой отрасли. Однако Intel сохраняет амбиции вернуть доверие Apple, предлагая свои передовые технологии для возможного производства процессоров Apple A20.

Intel активно работает над продвижением своих производственных мощностей, предоставляя их другим компаниям. Недавно корпорация сосредотачивалась исключительно на выпуске собственных чипов, но еще в 2011 году начала рассматривать возможность сотрудничества с Apple.

Доктор Моррис Чанг, основатель TSMC, в своей автобиографии подробно рассказал о становлении компании и важнейших встречах, повлиявших на развитие отрасли. Одной из таких стала встреча с Тимом Куком, генеральным директором Apple, где обсуждалась перспектива производства чипов для американской корпорации.

Кук, однако, выразил сомнения в возможностях контрактного производства Intel. Как отмечает Чанг, этот разговор оказался судьбоносным для индустрии: впоследствии Apple выбрала TSMC в качестве основного производителя своих чипов.

В марте 2011 года Intel узнала о переговорах между TSMC и Apple. Корпорация немедленно связалась с Тимом Куком, пытаясь переубедить его в пользу собственного производства. Вмешательство Intel привело к временному приостановлению переговоров между Apple и TSMC. Однако спустя два месяца Кук окончательно сделал выбор в пользу TSMC.

TSMC на тот момент уже зарекомендовала себя как лидер в производстве передовых чипов. Технологии компании обеспечивали высокую производительность и энергоэффективность, что идеально соответствовало требованиям Apple. К тому же TSMC предлагала более гибкие условия сотрудничества, что стало ещё одним важным аргументом в её пользу.

Несмотря на прошлые неудачи, Intel не теряет надежды на совместную работу с Apple. Согласно последним данным, компания может начать производство процессоров Apple A20 для iPhone 18, используя свои новейшие технологии Intel 18A.