В 2027 году планируется запуск орбитального аппарата «Луна-26», предназначенного для дистанционного изучения поверхности Луны. Он займётся картографированием минералов и ледяных отложений, а также станет связующим звеном для передачи данных с других лунных миссий.

Запуск орбитального аппарата «Луна-26» намечен на сентябрь 2027 года, с резервной датой в октябре. Информация была озвучена генеральным директором НПО им. С. А. Лавочкина Дмитрием Яременко.

Этот космический аппарат предназначен для дистанционного исследования поверхности Луны. Основная задача — картографирование минералогического состава спутника, что позволит детально изучить структуру лунного грунта. Также в планах — исследование распределения водяного льда в полярных областях Луны. Эти данные необходимы для подготовки будущих пилотируемых экспедиций и возможной лунной базы.

«Луна-26» будет работать на полярной орбите вокруг Луны. Это обеспечит максимальный охват поверхности для составления детальных карт. Помимо этого, аппарат сможет выступать ретранслятором для передачи данных с «Луны-27», которая будет изучать поверхность спутника непосредственно.

Научно-исследовательская работа над миссией идет по графику. Академик РАН Лев Зеленый в сентябре сообщил о почти завершённой разработке научной аппаратуры для «Луны-26» и «Луны-27».

На фоне подготовки автоматических миссий пилотируемые полёты к Луне отложены на неопределённый срок. В то же время Россия активно работает над созданием сверхтяжёлой ракеты с улучшенными материалами и двигателями.