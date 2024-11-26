Mercedes-Benz представил рестайлинговую серию Mercedes-AMG GLE 2025 модельного года. Включает она классический внедорожник и версию купе. Стоимость базовой модели AMG GLE 53 4MATIC+ стартует с отметки в 154 000 долларов, а купе обойдется в 163 000 долларов.

Главное обновление — усовершенствование динамических характеристик. Разгон до 100 км/ч теперь занимает всего 5,0 секунд против предыдущих 5,2. Под капотом разместился рядный шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра. Его дополняет 48-вольтовая гибридная система, что обеспечивает суммарную мощность в 435 л.с. и внушительный крутящий момент 560 Нм. Девятиступенчатая коробка передач AMG передает всю эту мощь на полный привод.

Расширенная палитра цветов кузова включает 11 вариантов. Среди них выделяются две новинки: светло-голубой металлик Côte d'Azur и стильный серый Silicon Valley. Размеры стандартного внедорожника составляют 4937 х 2015 х 1782 мм, колесная база — 2995 мм. Купе немного ниже и компактнее: 4944 х 2018 х 1716 мм при базе 2935 мм.

Для любителей персонализации добавлены опции настроек выхлопной системы с регулируемым звучанием.

Модели Mercedes-AMG GLE 2025 оснащены расширенным пакетом ассистентов водителя. В список входят интеллектуальный круиз-контроль, система удержания полосы движения, мониторинг слепых зон и активное рулевое управление.