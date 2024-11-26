Автогиганты Kia и Hyundai, включая премиальный бренд Genesis, оказались в ситуации, требующей отзыва некоторых моделей электромобилей 2022–2025 годов выпуска. Причиной стали неисправности интегрированного блока управления зарядкой (ICCU). Общее количество отзываемых машин превышает 200 тысяч: среди них 62 872 автомобиля Kia и 145 235 машин Hyundai и Genesis.

Согласно официальной информации, ICCU может выйти из строя, что приводит к прекращению зарядки 12-вольтовой батареи. Это, в свою очередь, способно вызвать потерю мощности привода автомобиля.

Признаки неисправности ICCU включают постепенную потерю мощности, а также активацию визуальных и звуковых предупреждений о состоянии батареи.

Несмотря на то что официальный отзыв датирован ноябрем текущего года, пользователи начали жаловаться на ICCU ещё с 2023 года. За это время были выпущены технические бюллетени, а некоторые неисправные блоки уже заменили в рамках гарантийного обслуживания. Однако проблема оказалась глубже.

Hyundai, судя по всему, разработал комплексный подход к устранению неисправности. Владельцы отозванных автомобилей смогут обратиться в дилерские центры, где специалисты проверят состояние ICCU, при необходимости заменят его и обновят программное обеспечение. Кроме того, предусмотрена замена предохранителя, связанного с блоком управления зарядкой.

ICCU в электромобиле выполняет схожую функцию с генератором переменного тока в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания. Его задача — обеспечивать питание низковольтных аксессуаров и поддерживать заряд вспомогательной 12-вольтовой батареи. В электромобилях ICCU играет ещё более важную роль, поскольку отвечает за зарядку как высоковольтных батарей, так и резервных аккумуляторов.



