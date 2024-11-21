Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Разгон М
Учёные раскрыли тайны источников высокоэнергетических космических лучей
Учёные обсерватории HESS в Намибии сделали важное открытие в изучении космических лучей, обнаружив, что электроны с высокой энергией происходят из источников, расположенных вблизи Солнечной системы. Это открытие помогает лучше понять процессы ускорения частиц в экстремальных астрофизических объектах и даёт новые данные для исследования локальных источников космических лучей в нашей галактике.

Обнаружение космических лучей на Земле — задача невероятной сложности. Пространственные приборы с небольшой площадью улавливания не могут эффективно регистрировать редкие частицы. С другой стороны, наземные обсерватории сталкиваются с трудностями в разграничении ливней, вызванных электронами или позитронами, от гораздо более частых ливней, инициированных протонами и ядрами.

Обсерватория HESS (High Energy Stereoscopic System), расположенная в Намибии, играет ключевую роль в изучении космических лучей. Система из пяти крупных телескопов фиксирует излучение Черенкова, которое создается частицами и фотонами при их взаимодействии с атмосферой Земли. Хотя основная цель HESS заключается в изучении гамма-лучей, данные обсерватории используются также для анализа электронов космических лучей (CRe).

В рамках коллаборации HESS был проведен самый масштабный на сегодняшний день анализ данных, связанный с CRe. Ученые внедрили новые алгоритмы, которые позволяют эффективно фильтровать фоновые шумы и выделять электроны космических лучей. Это позволило получить уникальный статистический массив данных, охватывающий энергетические диапазоны до 40 ТэВ.

Анализ данных позволил ученым сделать важные выводы о происхождении высокоэнергетических частиц. Было установлено, что электроны космических лучей происходят из небольшого числа источников, находящихся в непосредственной близости от Солнечной системы — на расстоянии не более нескольких тысяч световых лет. Этот результат подтверждает, что изучение локальных ускорителей частиц может дать ключ к пониманию процессов, происходящих в масштабах всей галактики.

Катрин Эгбертс из Потсдамского университета отметила, что измеренные электроны, скорее всего, происходят из источников, расположенных в радиусе нескольких тысяч световых лет. Это подчеркивает их локальную природу, в отличие от глобального распространения по галактике.

Профессор Хофманн из Института ядерной физики Макса Планка добавляет: «Эти измерения не только заполняют пробелы в наших знаниях, но и остаются эталоном для будущих исследований». Его коллега, Матье де Наруа из CNRS, отмечает, что низкие потоки электронов в высоких энергетических диапазонах подчеркивают ограничения существующих методов изучения космических лучей.

Ученые также обнаружили резкий разрыв в энергетическом распределении электронов космических лучей. Это свидетельствует о том, что их источники обладают мощными ускорительными процессами, которые до сих пор не были изучены в полной мере.

#космос #астрофизика #космические лучи #черенковское излучение
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
15
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
30
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Economist: Кремль в ответ на разрешение Украине бить ATACMS, может передать новые ракеты хуситам
+
Пользователи iPhone начали сообщать о том, что они слышат голоса, исходящие из своих устройств
15
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
5
В ночь на 19 ноября российская авиация вновь отработала по объектам ВСУ в разилчных регионах
+
Когда начнётся сезон альткоинов, и почему Dogecoin так сильно подорожал
+
Realme GT Neo 7 готовится к скорому дебюту с разогнанным процессором Snapdragon 8 Gen 3
+
В сети появился первый трейлер к VR-игре Alien: Rogue Incursion
+
Европейские энергетические гиганты переключаются с экологически чистой энергии на нефть и газ
+
Астрономы утверждают, что 466 миллионов лет назад у Земли были такие же кольца, как и у Сатурна
4
В октябре россияне потратили свыше 500 миллиардов рублей на покупку авто
+
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
4
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
9
Criterion Games поделилась первыми подробностями о будущем серии Need for Speed
1
Благодаря стажеру Valve избежала банкротства перед релизом Half-Life 2
3
Информатор опубликовал список из нескольких десятков моделей Samsung с поддержкой One UI 7
+
Samsung Galaxy A56 5G предложит зарядку уровня флагманов в средней ценовой категории
+
ASUS Zenbook Duo с процессором Intel Core Ultra 9 285H стоит в ОАЭ около $3679
+

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
250
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
16
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
4
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
6
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
12
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
15
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
115

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
04:20
А ничего, что юзербенчмарк - это афилированная с Интел контора? :]))
В Userbenchmark обвинили СМИ и блогеров в продажности в ответ на критику своего обзора Ryzen 9800X3D
Кира Вернова
04:05
Опять эта Россия жить европейкам не даёт !!! Куда не плюнь все Россия.
Ушедшие из РФ автогиганты столкнулись с кризисом - Volkswagen, Audi и Toyota готовятся к сокращениям
klopcha
03:52
А что там графикой и системными требованиями? Крутяк? Почему не написали про графику -то.
Ту-214 совершил первый испытательный полет после полного импортозамещения
Евгений Истомин
03:47
АМД менее достаточная фирма? Сам-то понял, что написал? Я уже не говорю про весь остальной бред. Что принёс полный цикл Intel'у, кроме гигантских убытков и невозможности до сих пор наладить годные тех...
Глава Intel знал что Core Ultra 200 провалятся и решил не тратить на них ресурсы и время
klopcha
03:47
Беспомощная молодёжь, не имеющая к тому же терпение. Раньше искали на форумах или ловили по ТВ.
Amazon представила свой самый большой умный экран Echo Show 21
klopcha
03:45
Дай боже в следующем году несколько единиц, а нужно сотни. И кто будет собирать, мигранты ? Дай боже Белоруссы или Северокорейцы помогут.
AMD и Microsoft представили 88-ядерный процессор EPYC с памятью HBM3 для виртуальных машин Azure
Garthar
03:41
А речь не про этот ролик, а вообще про Жукова как такового. Где твои лично источники? Википедия? Это на минуточку та самая энциклопедия которую может редактировать чуть ли не любой профан и которая на...
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Garthar
03:37
Ты что сказать то хотел? А то слишком уж мысль по древу растеклась.
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Radioman
03:28
О нет, опять черные тени, как же задолбало.
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
botph
03:19
Так и представляю. Ты корпорация с оборотом в несколько миллиардов. Тебе нужно закупить несколько тысяч рабочих клиентов. Ты закупаешь SBC, без корпуса и по и твои эникещики сидят в подвале колхозят р...
Microsoft представила облачный мини-ПК 365 Link
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем