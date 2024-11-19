Исследование обнаружило параллели между влиянием невесомости и естественным старением, что поможет разработать меры для защиты здоровья астронавтов и улучшения качества жизни на Земле.

Недавние исследования показали, что пребывание в условиях невесомости ускоряет процессы старения, влияя на геномную стабильность, митохондриальную функцию и уровень воспалительных процессов.

Учёные обнаружили, что длительное пребывание в космосе вызывает значительные изменения в экспрессии генов, связанных с мышечной атрофией. Это открытие подтверждает, что воздействие космической среды способствует воспалительным процессам и возрастным изменениям организма.

«Мы зафиксировали серьёзные изменения, связанные с воспалением и потерей мышечной массы, аналогичные возрастным процессам, которые наблюдаются как у людей, так и у животных», — заявил ведущий автор исследования.

Исследование также выявило схожесть между процессами старения на Земле и изменениями, происходящими в организмах астронавтов. Признаки слабости, аналогичные земным возрастным изменениям, могут развиваться у участников космических миссий.

«Наши данные демонстрируют, что космический полёт ускоряет процессы старения, увеличивая риск развития слабости», — отметил один из авторов исследования.

Результаты работы имеют большое значение для планирования будущих космических экспедиций. Исследование подчёркивает важность создания индекса слабости для мониторинга здоровья астронавтов. Такой инструмент позволит отслеживать риски, связанные с возрастными изменениями и воздействием невесомости.

Часть исследования проводилась в рамках миссии Inspiration4 и основывалась на данных OSDR. Включены результаты 7 экспериментов на грызунах, 2 аналоговых исследования на людях, а также данные астронавтов из JAXA (Японского агентства аэрокосмических исследований). Информация о саркопении получена из базы данных Gene Expression Omnibus Национального центра биотехнологической информации.