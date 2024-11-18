Rolls-Royce разрабатывает ядерные микрореакторы, которые могут использоваться в космических миссиях, удалённых регионах и промышленных предприятиях. Проект ведётся совместно с Космическим агентством Великобритании, а первая модель планируется к запуску в начале 2030-х годов.

Rolls-Royce уже ведёт переговоры с потенциальными клиентами о коммерческом применении технологии. Среди возможных областей использования – центры обработки данных, удалённые населённые пункты и горнодобывающие предприятия. Эти компактные реакторы обещают стать универсальным решением для автономного энергоснабжения.

Разработка микрореакторов началась три с половиной года назад в сотрудничестве с Космическим агентством Великобритании. Основная цель компании – создать настолько компактный реактор, чтобы его можно было транспортировать на ракете и использовать в космических условиях. Планируется, что первая рабочая модель будет готова уже к началу 2030-х годов.

Возможность разработки таких установок открывает перспективы не только для космической индустрии, но и для других отраслей. Использование микрореакторов может значительно снизить затраты на инфраструктуру и обеспечить надёжное энергоснабжение там, где это раньше было невозможно.

Rolls-Royce сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны других стран. Например, Россия и Китай уже заявили о своих планах по созданию ядерных энергоустановок для размещения на Луне в период с 2033 по 2035 годы.