Microsoft и NASA представили Earth Copilot — инновационный инструмент на базе Azure OpenAI Service, который упрощает обработку и анализ огромных массивов геопространственных данных. Используя технологии искусственного интеллекта и обработки естественного языка, Earth Copilot позволяет пользователям быстро находить ответы на сложные запросы.

Совместная работа Microsoft и NASA привела к созданию Earth Copilot — инновационного инструмента, разработанного на платформе Azure OpenAI Service. Его цель — упростить анализ и обработку более 100 петабайт геопространственных данных, которые NASA собирает и хранит.

Геопространственные данные представляют собой сложные массивы информации, включая данные о погодных условиях, изменениях растительного покрова, температуре океанов и многих других аспектах. Постоянное увеличение объёма данных из-за новых спутников делает их обработку ещё более трудоёмкой.

Earth Copilot помогает пользователям работать с этими массивами данных при помощи подсказок, построенных на базе технологий обработки естественного языка (NLP). Это значительно упрощает доступ к информации, устраняя необходимость в освоении сложных технических интерфейсов и анализе нестандартных форматов данных.

Тайлер Брайсон, вице-президент Microsoft по здравоохранению и государственному сектору США, отметил важность Earth Copilot для упрощения работы с данными. Хуан Карлос Лопес, специалист Azure и бывший инженер NASA, добавил:

«Система разработана для обработки сложных запросов и больших объёмов данных, позволяя пользователям быстро находить нужную информацию без необходимости разбираться в технических деталях».

Одной из ключевых целей проекта является популяризация космических данных. Минь Нгуен, архитектор облачных решений Microsoft, подчеркнул:

«Мы стремились использовать ИИ и облачные технологии, чтобы знания о Земле стали доступны сообществам, которые ранее имели ограниченный доступ к этим данным. Это может привести к значительным улучшениям в различных сферах».

Earth Copilot станет полезным не только для специалистов NASA, но и для широкой аудитории: учёных, студентов и энтузиастов геопространственного анализа. Его внедрение способствует развитию науки и образования, делая сложные данные доступными для анализа и использования в исследовательских целях.