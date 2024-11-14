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Разгон М
Российские учёные разработали новой способ защиты МКС от космического мусора
Учёные Самарского университета разработали инновационный метод защиты космических объектов от мусора. Новый подход включает использование ионного двигателя, который "сдувает" мусор с опасной орбиты, снижая риски для МКС и спутников. Этот способ позволяет значительно экономить топливо, улучшая безопасность космических аппаратов и снижая расходы на корректировку их орбит.

Космический мусор становится серьёзной угрозой для безопасности орбитальных объектов, таких как Международная космическая станция (МКС) и спутники. Самарские учёные разработали инновационный способ борьбы с этим мусором, который может значительно снизить риск столкновений в космосе.

Космический мусор – это остатки неактивных спутников, фрагменты старых ракетных ступеней и другие объекты, которые остаются на орбите после завершения своей миссии. Столкновение даже с маленькими частицами мусора может привести к повреждениям космических аппаратов, а более крупные объекты способны полностью уничтожить космические станции или спутники. Такие инциденты не только ставят под угрозу функционирование оборудования, но и создают дополнительный мусор, увеличивая вероятность будущих столкновений.

До сих пор основным методом защиты МКС от космического мусора было изменение её орбиты. Для этого используют двигатели самой станции или пристыкованных к ней кораблей. Однако каждый манёвр обходится дорого из-за значительных затрат топлива. По словам учёных, новый способ позволит уменьшить расход топлива почти в 10 раз, что сделает защиту станции более экономичной.

Учёные Самарского университета предлагают установить на МКС специальное устройство, оснащённое электрореактивным двигателем. В случае угрозы столкновения это устройство отстыкуется от станции и приблизится к опасному объекту. После сближения аппарат направит на мусор поток ионов, которые создают небольшую тормозящую силу, изменяя орбиту объекта. Этот метод позволяет безопасно "сдуть" мусор с опасной орбиты, избавляя МКС от угрозы.

Для эффективного удаления космического мусора учёные рассчитали манёвры для 289 объектов массой более 1 кг, потенциально опасных для МКС. В процессе манёвра аппарат отделяется от станции, выходит на орбиту мусора и приближается к нему на расстояние около 10 метров. В этот момент запускается ионный поток, который создаёт тормозящую силу и меняет орбиту мусора. После успешного выполнения задачи аппарат возвращается на МКС для дозаправки и техобслуживания, что делает процесс повторяемым и надёжным.

Основные преимущества нового подхода – это экономия топлива и высокая точность манёвров. Ионный двигатель позволяет воздействовать на космический мусор, не расходуя значительные ресурсы, в отличие от традиционных методов. Благодаря этому новому устройству учёные надеются значительно снизить частоту и стоимость корректировок орбиты МКС, а также повысить надёжность её работы.

#россия #космос
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