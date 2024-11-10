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Разгон М
Россия планирует увеличить расчеты с Африкой в национальных валютах до 90% к 2030 году
Ключевая проблема, по словам Кобякова, заключается в доминировании доллара в расчетах, что осложняет эффективное партнерство с африканскими странами.

Россия активно развивает экономическое сотрудничество с африканскими странами и планирует увеличить долю взаимных расчетов в валютах дружественных государств до 90% к 2030 году. Об этом заявил Антон Кобяков, советник президента России, подчеркнув важность снижения зависимости от доминирования доллара в международных расчетах.

Ключевая проблема, по словам Кобякова, заключается в доминировании доллара в расчетах, что осложняет эффективное партнерство с африканскими странами. В рамках стратегии развития отношений Россия намерена внедрить финансовые, платежно-расчетные и страховые механизмы, независимые от недружественных стран, чтобы укрепить взаимное сотрудничество и снизить влияние ограничительных мер.

Россия также работает над созданием независимой платежной инфраструктуры, которая позволит осуществлять расчеты между Россией и Африкой в валютах дружественных государств. Цель этой стратегии — достичь 90-процентной доли расчетов в национальных валютах к 2030 году. Такой подход укрепит экономическую безопасность и повысит стабильность расчетных механизмов, способствуя устойчивому развитию торговых отношений.

Эти важные заявления были сделаны в ходе пресс-конференции, прошедшей в рамках первой министерской конференции Форума партнерства «Россия-Африка», которая проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус. Конференция стала платформой для обсуждения новых перспектив и укрепления сотрудничества между Россией и африканскими странами, нацеленных на создание равноправных и взаимовыгодных партнерских отношений.

#россия #экономика #африка #антон кобяков
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