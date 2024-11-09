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NASA запускает новые проекты для рентгеновской и инфракрасной астрономии
NASA защитило выбор двух концепций для изучения в качестве первой миссии агентства класса астрофизических зондов. 3 октября агентство объявило о выборе двух предложений для дальнейшего изучения в рамках новой линейки миссий Astrophysics Probe Explorer (APEX). Каждое из двух предложений получило по $5 миллионов на годичные исследования для усовершенствования конструкций. NASA планирует выбрать одно из предложений в 2026 году для запуска в 2032 году.

Программа APEX возникла на основе рекомендаций десятилетнего обзора Astro2020 и направлена на заполнение пробела между малыми миссиями и более крупными проектами, такими как телескоп «Джеймс Уэбб». APEX призвана предоставить бюджет до 1 миллиарда долларов для миссий, ориентированных на дальнеинфракрасную или рентгеновскую астрономию. Цель программы — сбалансировать портфель астрофизических исследований, поддерживая инновации в различных областях астрономии.

Одним из выбранных проектов является Advanced X-ray Imaging Satellite (AXIS). Эта миссия нацелена на рентгеновские исследования с высоким пространственным разрешением и широким полем зрения. AXIS обещает стать важным инструментом для изучения различных астрофизических объектов, включая галактики, черные дыры и остатки сверхновых, предоставляя данные, которые могут дополнить существующие рентгеновские миссии.

Вторым выбранным проектом является Probe far-Infrared Mission for Astrophysics (PRIMA), который будет сосредоточен на дальнеинфракрасной спектроскопии. Миссия PRIMA оснащена 1,8-метровым телескопом, который позволит изучать процессы звездообразования и химическую эволюцию галактик. Данные, собранные PRIMA, дополнят текущие инфракрасные миссии и предоставят уникальные возможности для анализа далеких объектов, которые трудно наблюдать в других спектрах.

После объявления о выборе PRIMA и AXIS среди астрофизиков возникли вопросы относительно прозрачности процесса. Сообщается, что одна из выбранных миссий получила низкую оценку на начальном этапе. Однако Марк Клэмпин, директор астрофизического подразделения NASA, опроверг эти заявления, объяснив, что оба проекта были выбраны на основе их научной значимости и технологической готовности.

На заседании Консультативного комитета по астрофизике (APAC) Клэмпин подчеркнул, что выбор PRIMA и AXIS был сделан в соответствии с приоритетами, установленными научным сообществом. Он отметил, что выбранные миссии обладают потенциалом для значительных научных открытий и предоставят данные, которые дополнят уже существующие миссии.

На обсуждении также поднимался вопрос о том, что одна из выбранных миссий якобы имела более низкий уровень технологической готовности и была отнесена к категории 3 — «исследования, требующие дальнейшей разработки». В то же время другие проекты, получившие высокие оценки, не были выбраны. Однако Клэмпин заявил, что NASA не обязано выбирать исключительно миссии с наивысшим рейтингом, и объяснил, что агентство ориентируется на научный потенциал и общую стратегию развития астрофизики.

Клэмпин также призвал астрофизическое сообщество поддержать проекты PRIMA и AXIS, отметив, что дальнейшая критика может оказать негативное влияние на научную работу исследовательских команд. NASA планирует продолжить работы по развитию обоих проектов в рамках программы APEX и оценить их готовность к запуску в 2026 году. Окончательный выбор, какая из миссий отправится в космос в 2032 году, будет сделан на основе достигнутых результатов и потенциала для научных открытий.

#космос #астрономия #астрофизика
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