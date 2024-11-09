8-ядерный игровой процессор Ryzen 7 9800X3D только-только появился в продаже, но уже ставит рекорды разгона один за другим: сначала Asus разогнала его до 6,9 ГГц, а потом MSI сообщила о разгоне CPU до 7,241 ГГц.

Процессор Ryzen 7 9800X3D недавно поступил в продажу, но уже демонстрирует невероятные результаты в разгоне и ставит новые рекорды производительности. Сначала Asus удалось разогнать этот чип до 6,9 ГГц, а вскоре компания MSI подняла планку до 7,241 ГГц.

Для достижения таких высоких частот использовалась специализированная конфигурация. Тайваньский оверклокер TSAIK, проводивший эксперимент, применял материнскую плату MSI MEG X870E GODLIKE, оперативную память Kingston Fury Renegade DDR5 и систему охлаждения на основе жидкого азота. Система охлаждения на жидком азоте позволяет снизить температуру процессора до экстремально низких значений, что предотвращает перегрев на таких высоких частотах.

В процессе разгона многопоточность была отключена, а напряжение ядра увеличено до 1,969 В, что позволило достичь максимальной стабильности на новых частотах. Такие методы, естественно, не подходят для повседневного использования, но нацелены на демонстрацию предела возможностей процессора.

Неудивительно, что после таких впечатляющих рекордов Ryzen 7 9800X3D стал объектом огромного интереса среди пользователей и энтузиастов. Уже в первые недели продаж процессор был полностью раскуплен в США, Европе и Азии, свидетельствуя о его популярности. Ryzen 7 9800X3D привлекает внимание не только своими характеристиками, но и соотношением цены и производительности, что делает его привлекательным решением как для геймеров, так и для профессионалов.