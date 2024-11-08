Starship уже более чем в два раза мощнее ракеты Saturn V, а примерно через год он будет в три раза мощнее при тяге в 10 000 метрических тонн.

Илон Маск заявил, что ракета Starship уже превосходит мощность легендарного Saturn V более чем в два раза, а в ближайший год достигнет тройного превосходства при тяге в 10 000 метрических тонн.

Одной из главных особенностей Starship является ее полная пригодность повторного использования, что кардинально снижает затраты на запуск. В конструкции ракеты применяется топливо из ~80% жидкого кислорода и ~20% жидкого метана — доступные и дешевые ресурсы. Это дает снижение стоимости доставки грузов в космос примерно на 10 000% по сравнению с Saturn V, делая полеты доступнее и эффективнее.

Starship — это не просто ракета. Это ключ к созданию многопланетной цивилизации. С ней строительство колонии на Марсе становится реальностью, а человечество приближается к осуществлению мечты о жизни за пределами Земли. По словам Илона Маска, такие технологии меняют мир и приближают нас к созданию новых миров.

Илон Маск начал говорить о проекте подобного уровня еще в 2003 году. Уже тогда он озвучивал цель создать преемника Saturn V, который мог бы выполнять миссии на Марс и Луну. Он мечтал о сверхтяжелом корабле, который станет основой для лунных баз и освоения Марса. Сегодня, спустя более 20 лет, его мечта воплощается в Starship.