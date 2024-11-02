В эти выходные на МКС астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс станут первыми, кто совершит полёт на космических кораблях Starliner компании Boeing и Crew Dragon компании SpaceX в рамках одной миссии. Это произойдёт в рамках перестановки мест для парковки на МКС, которая находится на высоте более 400 километров над Землёй.

На этих выходных астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс первыми выполнят полёт на космических кораблях Starliner от Boeing и Crew Dragon от SpaceX в рамках одной миссии.

Основная цель этой операции — подготовить МКС к прибытию нового грузового корабля SpaceX Cargo Dragon, который должен стартовать в рамках миссии CRS-31. Запуск планируется с космодрома Космического центра Кеннеди уже в понедельник в 21:29.

Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, ранее летавшие на космических челноках и российских «Союзах», теперь входят в состав экипажа из четырёх человек, который отправится домой на корабле SpaceX Crew Dragon Freedom в следующем году. Они станут первыми астронавтами, которые самостоятельно выполнят полёт на Crew Dragon. Несмотря на их предыдущий опыт, это будет первый раз, когда они непосредственно управляют этим космическим кораблём.

«Мы полетим на четвёртом космическом корабле за нашу карьеру, не считая МКС. Весь экипаж рад возможности опробовать Crew Dragon и Starliner», — отметил Уилмор.

Для перестановки экипаж из четырёх астронавтов поднимется на борт Crew Dragon Freedom утром в воскресенье. Корабль совершит короткий полёт, переместившись с одного порта модуля Harmony на другой, обращённый в сторону космоса, тем самым освободив место для предстоящей миссии SpaceX.

. SpaceX в настоящее время находится на своей девятой ротационной миссии, в то время как Boeing ещё ожидает сертификации после нескольких задержек с тестами Crew Flight Test, которые были намечены на лето. Однако компания надеется завершить сертификацию и начать регулярные миссии с использованием Starliner к концу 2025 года.



