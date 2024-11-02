Компания Intel официально подтвердила, что мобильные процессоры линейки Lunar Lake не получат продолжения. Эти чипы, ставшие настоящим прорывом в отрасли, останутся разовым проектом. Причина — высокая стоимость производства и сложные технические решения, такие как интеграция оперативной памяти и процессора на одной подложке.

Линейка Lunar Lake, первая с интеграцией ОЗУ на одной подложке с процессором, оказалась дорогостоящей в производстве. Intel столкнулась с проблемами высокой себестоимости и низкой маржи, что вынудило компанию пересмотреть свои планы. Данный подход увеличил сложность и цену производства, что негативно отразилось на прибыли. Напомним, что последний квартал Intel завершила с чистым убытком в размере 16,6 миллиарда долларов, и компании необходимо срочно восстанавливать доходы.

Одной из причин роста затрат стало также осложнение отношений с TSMC. Intel могла бы сократить расходы за счет скидки на 40% на продукцию TSMC по технологии 3 нм, но в результате высказываний руководства Intel, скидку отозвали. Это стало ударом по бюджету компании, и теперь выпуск подобных чипов, таких как Lunar Lake, становится нецелесообразным.

Несмотря на то, что Lunar Lake показал себя как достойный конкурент процессорам на архитектуре ARM, Intel не планирует развивать этот проект. Эти процессоры демонстрировали высокую эффективность и имели потенциал для дальнейшей конкуренции на рынке мобильных процессоров. Однако будущее линейки было решено закрыть, и в ближайшее время аналогичных моделей от Intel мы, скорее всего, не увидим.

Intel делает ставку на новое поколение процессоров — Panther Lake, которое появится на рынке во второй половине 2025 года. Эти чипы будут на 70% произведены на базе технологий Intel с использованием нового техпроцесса Intel 18A, что должно увеличить производительность и уменьшить зависимость от сторонних производителей. TSMC, по всей вероятности, будет задействована для выпуска отдельных компонентов, возможно, как в случае с Meteor Lake, для производства GPU.

Intel подтвердила, что в процессорах Panther Lake, а также в будущих моделях Nova Lake, не будет интеграции оперативной памяти на подложке с процессором. Компания решила вернуться к традиционному подходу, что должно снизить себестоимость и упростить производство. Это изменение отражает стремление Intel оптимизировать затраты и увеличить маржинальность продукции.

Кроме отказа от интегрированного ОЗУ, Intel также планирует оптимизировать линейку своих продуктов, предлагая меньшее количество моделей в каждом поколении процессоров. Это поможет компании сосредоточиться на ключевых продуктах и повысить их конкурентоспособность на рынке.