Компания Blue Origin достигла значительного прогресса в подготовке своей тяжёлой ракеты New Glenn к первому запуску, выкатив первую ступень на стартовую площадку на мысе Канаверал (штат Флорида).

Перевозка первой ступени New Glenn к стартовой площадке на мысе Канаверал потребовала значительных усилий из-за её крупных габаритов. Гендиректор Blue Origin Дэйв Лимп отметил, что ракета прошла маршрут длиной 23 мили до стартовой площадки. Для этой сложной операции Blue Origin разработала специальный транспортировочный аппарат под названием GERT — гигантский ракетный грузовик, оснащённый двумя соединёнными прицепами и уникальной системой Strongback. GERT имеет 22 оси и 176 шин, а буксирует его 505-сильный Oshkosh M1070, ранее использовавшийся как военный транспортер.

Запуск New Glenn ознаменует ещё один этап коммерциализации космической индустрии в США. Как и многие современные ракеты, New Glenn обладает полностью многоразовой первой ступенью, что позволяет снизить затраты на запуск и многократно использовать ракету. В рамках дебютного полёта первая ступень должна успешно приземлиться на баржу в океане, что станет серьёзным тестом для системы.

Перед тем как New Glenn взлетит, Blue Origin предстоит выполнить два ключевых испытания. Первым этапом станет генеральная репетиция, включающая полную заправку ракеты и проверку всех наземных систем. Затем состоится огневое испытание, во время которого семь двигателей BE-4 будут активированы на несколько секунд для оценки их работы. Ранее, чуть больше месяца назад, компания успешно провела прожиг двигателя верхней ступени BE-3U в рамках 15-секундного испытания, что подтвердило её готовность к запуску.

Основатель Blue Origin Джефф Безос сообщил, что первый запуск New Glenn планируется на этот год, хотя график выполнения работ остаётся напряжённым. Компания уже пересмотрела сроки, отказавшись от запланированного запуска в октябре и отложив запуск миссии ESCAPADE для NASA, которая направлена на исследование Марса.

Для оценки сроков можно обратиться к опыту SpaceX с их тяжёлой ракетой Falcon Heavy. Впервые Falcon Heavy была доставлена на стартовую площадку 28 декабря 2017 года, а в январе следующего года был проведён прожиг. Первый полёт Falcon Heavy состоялся уже в феврале, через 40 дней после транспортировки. Однако, на тот момент SpaceX уже обладала опытом запуска почти 50 ракет Falcon 9, что значительно упростило подготовку к полёту Falcon Heavy. Учитывая, что Blue Origin только осваивает запуск дебютной системы, дата запуска New Glenn ожидается в начале или середине декабря.