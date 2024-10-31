В Роскосмосе сообщили, что посадочный модуль «Казачок», который создавался для совместного российско-европейского проекта «ЭкзоМарс» (ExoMars-2022) вернули в Россию. Об этом рассказала директор департамента международного сотрудничества Роскосмоса Татьяна Тищенко. По её словам, посадочная платформа «Казачок» и вся остальная российская материальная часть уже возвращены в РФ, за исключением отдельных элементов наземного испытательного оборудования иностранного производства.





Российское космическое агентство Роскосмос подтвердило возвращение посадочного модуля «Казачок», который был разработан для совместного российско-европейского проекта «ЭкзоМарс-2022». Директор департамента международного сотрудничества Роскосмоса, Татьяна Тищенко, пояснила, что платформа «Казачок» и другие российские компоненты миссии уже вернулись в Россию, за исключением нескольких зарубежных элементов наземного испытательного оборудования.

Проект «ЭкзоМарс» был разработан в сотрудничестве с Европейским космическим агентством (ЕКА) и включал две основные части. В 2016 году на орбиту Марса был успешно отправлен орбитальный зонд «ЭкзоМарс-TGO», оснащённый научными приборами для детального изучения атмосферы и других особенностей Марса. Вторая фаза миссии должна была состоять из посадочного модуля «Казачок» и марсохода «Розалинд Франклин», запланированных для исследования поверхности Марса.

Однако запуск второй части миссии был отменён в 2022 году по решению ЕКА. Это произошло всего за несколько месяцев до намеченной даты старта, что стало значительным поворотом в судьбе проекта.