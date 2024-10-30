27 сентября Perseverance заснял впечатляющую мозаику из 44 кадров, которые демонстрируют важные участки, оставившие след в 3,5-летней миссии по исследованию Марса. Эти снимки включают места, где марсоход впервые обнаружил осадочные породы, зону первого хранилища образцов на другой планете и последнюю посадочную площадку для марсианского вертолета NASA Ingenuity.

27 сентября Perseverance заснял впечатляющую мозаику из 44 кадров, которые демонстрируют важные участки, оставившие след в 3,5-летней миссии по исследованию Марса. Эти снимки включают места, где марсоход впервые обнаружил осадочные породы, зону первого хранилища образцов на другой планете и последнюю посадочную площадку для марсианского вертолета NASA Ingenuity.

Снимок под названием «Далекая скала» стал символом миссии Perseverance, показывая путь к цели и сложности, которые предстоит преодолеть. Заместитель руководителя проекта Рик Уэлч из Лаборатории реактивного движения NASA отметил, что этот кадр отображает весь пройденный путь, текущее положение и предстоящие вызовы на сложной местности.

На мозаике изображен крутой 20-градусный склон, представляющий серьезную проблему для передвижения. Хотя Perseverance уже преодолевал подобные уклоны, это первый случай, когда он движется по скользкой поверхности. Подъем усложняется рыхлой пылью и песком с тонкой коркой, что создает риск пробуксовки.

Инженеры NASA разработали несколько стратегий, чтобы преодолеть этот участок, включая движение задним ходом и поперек склона. Однако наиболее удачным решением стало «прилипание к северному краю», где расположены более крупные камни, обеспечивающие лучшее сцепление для колес. Марсоход движется вдоль северного края, используя камни как дополнительную опору и избегая пробуксовки.

Ожидается, что через несколько недель Perseverance достигнет Lookout Hill — края кратера, откуда он отправится к Witch Hazel Hill, удаленному на 450 метров. Орбитальные данные показывают, что Witch Hazel Hill содержит светлые слоистые породы, схожие с породами Bright Angel, где недавно были собраны образцы Cheyava Falls.

На момент посадки Perseverance был оснащен 43 трубками для сбора образцов. Сейчас марсоход уже запечатал 24 образца пород и реголита, а также один образец атмосферы. Три контрольные трубки используются для исследований возможного земного загрязнения. Недавно было решено изъять из обращения две запасные трубки, доступ к которым представляет риск для роботизированной руки марсохода. В настоящий момент у Perseverance осталось 11 пустых трубок для отбора проб и две контрольные трубки.