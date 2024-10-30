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Разгон М
Роскосмос завершил сборку космической головной части для запуска «Ионосфера-М» и 53 спутников
В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный собрали космическую головную часть для запуска двух гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М» и 53 попутных малых космических аппаратов. Специалисты Роскосмоса интегрировали 55 аппаратов в состав космической головной части на специальном стенде. После этого выполнили накатку головного обтекателя, механические и электрические стыковки, а также проверили вновь образованные связи.

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный завершена сборка космической головной части для запуска двух уникальных гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М» и 53 попутных малых космических аппаратов. Специалисты Роскосмоса успешно интегрировали 55 аппаратов в головную часть с использованием специализированного оборудования и стендов, обеспечивая надёжную механическую и электрическую стыковку. На завершающем этапе проводилась проверка всех вновь образованных соединений, обеспечивающих устойчивость и функциональность аппаратуры в условиях космического полета.

Сейчас проводятся заключительные технологические операции, после которых собранная космическая головная часть будет отправлена на следующий этап — к общей сборке ракеты-носителя. Этот процесс включает финальные проверки и подготовку к интеграции в ракету «Союз-2.1б», оснащённую разгонным блоком «Фрегат». Именно с помощью этого носителя будет выполнен запуск спутников.

Запуск гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М» №1 и №2, намеченный на начало ноября 2024 года, станет важной вехой в развитии российской космической отрасли. Эти спутники станут первыми элементами новой российской орбитальной группировки «Ионозонд», предназначенной для мониторинга гелиогеофизической среды, также известной как «космическая погода». Система «Ионозонд» будет выполнять задачи по наблюдению за изменениями гелиогеофизической обстановки вокруг Земли, позволяя своевременно получать данные о состоянии и активности магнитосферы и ионосферы.

#россия #космос #роскосмос #спутник #ионосфера-м
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