Исследовательская группа под руководством Лорен Шурмейер проанализировала данные NASA и обнаружила, что ударные кратеры Титана на сотни метров мельче, чем ожидалось. Учёные протестировали на компьютерной модели, как рельеф Титана может ослабнуть или восстановиться после удара, если ледяная оболочка покрыта слоем изолирующего метанового льда.

Группа под руководством учёного Лорен Шурмейер выяснила, что ударные кратеры на Титане значительно мельче, чем предполагалось ранее. Они создали компьютерную модель, чтобы исследовать, как поверхность Титана может изменяться после столкновений, если на ледяной оболочке присутствует метановый слой. В результате учёные пришли к выводу, что толщина метанового льда на Титане может достигать 5–10 километров.

По словам Лорен Шурмейер, этот метановый клатрат (лёд, содержащий метановые соединения) способен нагревать недра спутника, что приводит к быстрой "релаксации" или сглаживанию кратеров, аналогично тому, как быстро текут ледники на Земле.

Оценка толщины метанового слоя важна не только для понимания геологии Титана, но и для исследования его атмосферы. Известно, что атмосфера Титана богата метаном, и метановый клатрат может играть роль в цикле углерода. "Титан служит естественной лабораторией для изучения процессов нагрева и циркуляции метана в атмосфере," — комментирует Шурмейер. Эта информация может помочь учёным глубже понять процессы, происходящие в атмосфере Титана и, возможно, в других планетных системах.

Топографические особенности Титана обретают новый смысл благодаря этим открытиям. Ограничение толщины метанового слоя на Титане предполагает, что его внутренности значительно теплее, чем считалось ранее. Это открытие также поддерживает гипотезу о том, что кора Титана, состоящая из метанового клатрата, обладает более высокими изолирующими свойствами, чем обычный водяной лёд. Таким образом, метановый клатрат сохраняет тепло и делает ледяную оболочку Титана мягкой и пластичной. Возможно, эта оболочка конвектирует, что усиливает её подвижность и способствует тепловым процессам в недрах Титана.

Если под ледяной корой Титана действительно существует океан, то он может быть потенциальной средой для развития жизни. Любые биомаркеры, которые могли бы свидетельствовать о наличии жизни, вероятно, смогут достичь поверхности через тёплую и конвективную ледяную оболочку, если такие процессы происходят. Это предположение делает Титан ещё более интересным объектом для будущих исследований.

В 2028 году NASA планирует запустить миссию под названием Dragonfly к Титану. Ожидается, что аппарат достигнет спутника Сатурна к 2034 году. Учёные планируют использовать Dragonfly для проведения детального исследования поверхности Титана, включая знаменитый кратер Селк. Эта миссия может принести важные данные, которые позволят подтвердить или уточнить гипотезы о ледяной коре и метановом слое на этом уникальном спутнике.