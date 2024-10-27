По данным источников, Boeing изучает возможность продажи своего бизнеса в NASA, включая космический корабль Starliner, который ранее столкнулся с серьёзными неисправностями во время испытательной миссии к МКС. Представитель Boeing отказался комментировать эту информацию, заявив, что компания «не комментирует рыночные слухи и предположения».

По данным источников, Boeing внимательно оценивает перспективы своего сотрудничества с NASA. Вопрос о продаже космического бизнеса, в том числе корабля Starliner, может быть связан с многочисленными сложностями, с которыми столкнулась компания в последние годы. Starliner, ключевой проект компании для пилотируемых миссий NASA, показал серьёзные неисправности в ходе испытаний. В результате, миссия по отправке экипажа на Международную космическую станцию (МКС) была отложена, что также поставило под вопрос надежность и будущее проекта.

Келли Ортберг, возглавивший Boeing в августе, заявил о намерении пересмотреть направления бизнеса, сделав акцент на сужении профиля компании. В ходе телефонной конференции с аналитиками он подчеркнул, что Boeing будет стремиться к улучшению качества продукции, даже если это потребует сокращения некоторых программ. По словам Ортберга, компания должна "делать меньше, но лучше", а главными направлениями он назвал производство коммерческих самолетов и оборонной техники. Хотя конкретных планов по сокращению космической программы не озвучено, космическое направление не было упомянуто среди "основных" продуктов, на которых Boeing планирует сосредоточиться.

Boeing столкнулась с серьёзными финансовыми потерями, которые достигли $6,2 млрд. Одной из причин убытков стала шестинедельная забастовка работников в районе Сиэтла, что привело к закрытию двух крупных заводов. Кроме того, профсоюз машиностроителей отклонил последнее предложение Boeing по контракту, что еще больше омрачает экономические перспективы компании. В этой ситуации продажа менее приоритетных направлений бизнеса, таких как космическая программа, выглядит логичным шагом для улучшения финансового положения компании.

Boeing, которая на протяжении многих лет была надёжным партнером NASA, в последние годы сталкивается с трудностями в космических проектах. Многочисленные задержки в реализации программы Starliner, а также проблемы, возникшие во время испытательной миссии к МКС, стали серьезным ударом по репутации компании. В ходе последнего испытания Starliner были зафиксированы проблемы с двигателями и утечки гелия, что привело к срыву миссии. В результате NASA приняло решение доверить возвращение астронавтов на Землю кораблю компании SpaceX, что стало знаковым событием в сотрудничестве между NASA и частными компаниями.