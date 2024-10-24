«Ростех» начал разработку системы «Цифровой двойник аэропортов», которая представляет собой виртуальную копию аэропортовой инфраструктуры.

Холдинг «Росэлектроника», являющийся частью госкорпорации «Ростех», активно разрабатывает уникальное решение — систему «Цифровой двойник аэропортов». Эта инновационная разработка представляет собой виртуальную копию всей инфраструктуры аэропорта, что позволит значительно повысить безопасность и продуктивность работы авиационных узлов.

Разработка системы обещает множество преимуществ. Прежде всего, она будет способствовать прогнозированию и минимизации различных рисков, с которыми могут столкнуться как пассажиры, так и сотрудники аэропортов. Интеллектуальные алгоритмы позволят точно рассчитывать нагрузку на инфраструктуру, что существенно улучшит планирование работы персонала и техники.

Система также обеспечит возможность более точного прогнозирования пассажиропотока, что станет ключевым фактором в оптимизации операций. Дополнительно это решение поможет улучшить управление ресурсами и оборудованием, предотвращая перегрузки и простои.

Как рассказал генеральный директор Калужского научно-исследовательского института телемеханических устройств Александр Алексеев, «Цифровой двойник аэропортов» будет базироваться на системе мониторинга «Зенит». Эта платформа собирает и анализирует широкий спектр данных — от телеметрической информации о спецтехнике до аудио- и видеоданных. Например, система может фиксировать состояние техники, количество пассажиров, объемы багажа и даже материалы, перевозимые в грузовых транспортных средствах.

Одна из ключевых возможностей системы — это передача данных в реальном времени на интерактивную карту, что позволит оперативно реагировать на изменения и своевременно устранять неполадки. Полученные данные обрабатываются на сервере, и система автоматически вносит корректировки в работу всего аэропортового комплекса.

Планируется, что первым испытательным полигоном для системы «Цифровой двойник аэропортов» станет Международный аэропорт «Калуга» имени К.Э. Циолковского. Внедрение этой системы позволит протестировать её функциональные возможности в реальных условиях и выявить все потенциальные улучшения.