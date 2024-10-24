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Разгон М
Starlink смог отправить сотни тысяч текстовых сообщений жертвам ураганов Helen и Milton
Генеральный директор T-Mobile Майк Сиверт опроверг опасения по поводу радиопомех со стороны спутников сотовой связи Starlink. По словам генерального директора T-Mobile, сотовый сервис Starlink компании SpaceX доставил «сотни тысяч» текстовых сообщений жертвам ураганов.

Генеральный директор T-Mobile Майк Сиверт развеял сомнения относительно возможных радиопомех, которые могли бы возникнуть из-за спутникового сотового сервиса Starlink от компании SpaceX. По его словам, данная технология уже помогла отправить «сотни тысяч» текстовых сообщений людям, пострадавшим от стихийных бедствий, таких как ураганы.

«Во время ураганов мы смогли провести успешные тесты с временной авторизацией и увидели, как сотни тысяч текстовых сообщений были успешно доставлены людям, которые в других условиях могли бы их не получить», — отметил Майк Сиверт.

На сегодняшний день спутниковая связь играет ключевую роль в обеспечении экстренной коммуникации. В начале этого месяца компания SpaceX получила временное разрешение от Федеральной комиссии по связи (FCC) на использование своих орбитальных спутников для передачи экстренных уведомлений жителям районов, пострадавших от ураганов Хелен и Милтон.

Кроме того, SpaceX предложила возможность передачи SMS-сообщений через спутники для клиентов T-Mobile, находящихся в зонах бедствий. Это еще раз подчеркивает, как технология Starlink может помочь не только T-Mobile, но и другим операторам мобильной связи решать проблемы с покрытием в сложных условиях, таких как стихийные бедствия. В настоящее время T-Mobile активно сотрудничает со SpaceX над внедрением нового спутникового сервиса, запуск которого планируется в конце 2024 или начале 2025 года.

На начальном этапе сотовый сервис Starlink будет ограничен возможностью отправки текстовых сообщений. Однако SpaceX уже работает над расширением возможностей для поддержки голосовых вызовов и передачи данных через интернет. По предварительным тестам, скорость передачи данных может достигать 14 Мбит/с, что открывает перспективы для улучшения качества связи в будущем.

Несмотря на положительные результаты тестов, SpaceX еще предстоит получить окончательное разрешение от FCC на коммерческий запуск своего спутникового сотового сервиса в США. Это необходимо для полноценного запуска услуги, которая сможет не только обеспечивать покрытие в отдаленных районах, но и стать важным элементом экстренных коммуникаций.

#космос #spacex #спутниковая связь #t-mobile
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